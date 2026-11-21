Habt ihr euren Cosplay-Look schon im Spiegel gecheckt und die Powerbank eingepackt? Genau jetzt wird es nämlich ernst in der Bundeshauptstadt: Ab heute, Samstag, dem 21. November 2026, gehört die VIECON Messe Wien für zwei Tage komplett der Popkultur. Mit ihrer zehnten Ausgabe feiert die VIECC® Vienna Comic Con ein rundes Jubiläum, das euch noch bis morgen Abend, Sonntag, 22. November, mitten hinein in Welten aus Film, Serien, Gaming, Comics und Anime katapultiert.

Nachdem bereits im Vorjahr über 45.000 Besucher:innen die Hallen gestürmt haben, legt das Event auf rund 45.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche noch einmal nach. Statt einer klassischen Messe erwartet euch ein dichtes Zusammenspiel aus großen Bühnen-Panels, einer erweiterten Content Creator Area, der parallel laufenden Vienna Challengers Arena (VCA®) für eSports-Fans sowie Österreichs größter Artist Alley mit über 600 Aussteller:innen.

„Was die Vienna Comic Con besonders macht, ist nicht ein einzelnes Highlight, sondern das Zusammenspiel aus vielen Welten, die hier gleichzeitig stattfinden – und genau das wollen wir weiter ausbauen“, bringen es die beiden Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue auf den Punkt.

Diese Stars und Creator:innen trefft ihr in Wien

Zum zehnten Geburtstag fahren die Organisator:innen ein Line-up auf, bei dem ihr euch zwischen Autogrammstunden, Foto-Sessions und Live-Zeichnen kaum entscheiden könnt:

Entertainment Stars & Actors: In den Messehallen begegnet ihr Hollywood- und Seriengesichtern wie Vincent D’Onofrio, Katie Leung, Michael Cudlitz, Osric Chau, Marina Sirtis und Nicole de Boer. Ebenfalls mit dabei sind Ante Dekovic, Valerie Weiss, Benjamin Munz, Holger Frick und Parviz Khosrawi.

In den Messehallen begegnet ihr Hollywood- und Seriengesichtern wie Vincent D’Onofrio, Katie Leung, Michael Cudlitz, Osric Chau, Marina Sirtis und Nicole de Boer. Ebenfalls mit dabei sind Ante Dekovic, Valerie Weiss, Benjamin Munz, Holger Frick und Parviz Khosrawi. Artists & Writers: Wenn ihr eure Comic-Sammlung signieren lassen wollt, solltet ihr bei Jason Aaron, Mahmud Asrar, Stephanie Gladden, Bernhard Hennen, Andreas Gruber, Sam Feuerbach, T.S. Orgel, Thierry Capezzone, Chris Koch, Dave Lung, Gerhard Raible und Mathias Kollros vorbeischauen.

Wenn ihr eure Comic-Sammlung signieren lassen wollt, solltet ihr bei Jason Aaron, Mahmud Asrar, Stephanie Gladden, Bernhard Hennen, Andreas Gruber, Sam Feuerbach, T.S. Orgel, Thierry Capezzone, Chris Koch, Dave Lung, Gerhard Raible und Mathias Kollros vorbeischauen. Content Creators & Cosplay-Szene: Auf den Bühnen und in der Creator Area sorgen DoktorFroid, Hübi, Marco Risch, Nerdzika, Steve Heng und Vincent Lee für Action. Dazu zeigen internationale Cosplay-Größen wie adorablossom, Krystl Cosplay, Stylouz Cosplay und Tingilya Cosplay ihre aufwendigen Kostüme.

Das müsst ihr für euren Besuch wissen

Ob ihr wegen der Tabletop- und TCG-Runden kommt, euch durch die Artist Alley treiben lasst oder eure Lieblingsstars live erleben wollt: In der VIECON Messe Wien (Messeplatz 1, 1020 Wien) seid ihr das ganze Wochenende über mittendrin.

Falls ihr euch noch spontan auf den Weg machen möchtet, könnt ihr euch eure Tages-, Wochenend-, Style- oder Family-Tickets direkt über den Wiener Ticketpartner tickethead sichern. Der Vorverkauf läuft bereits seit Anfang Mai, und auch Kurzentschlossene finden dort noch die passenden Karten für das Popkultur-Wochenende in Wien.