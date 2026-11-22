Das Pixel-Narrative-Puzzle-Abenteuerspiel Goodbye Seoul wird Anfang 2027 für den PC über Steam veröffentlicht, kündigten der Verlag NEOWIZ und der Entwickler JINO Games an.

Über Goodbye Seoul

Es bleiben noch sechs Monate, bis ein Asteroid die Erde trifft. Und ein neues Blatt wird sich drehen. Ein narratives Puzzle-Abenteuer entfaltet sich in einem trostlosen und doch schönen Seoul. Wirst du die Wahrheit rechtzeitig herausfinden? Von der Steam-Website: Die Apokalypse naht. Entdecke verborgene Wahrheiten, die sich zwischen den Trümmern des Vergangenen verbergen. Kurz vor dem Einschlag eines Asteroiden wurde das einst pulsierende Seoul in eine trostlose Ruinenlandschaft verwandelt. Schlüpfe in die Rolle von Rion, erkunde die zerfallene Stadt und folge den Spuren eines geheimen Weltraumevakuierungsprojekts – vielleicht die letzte Rettung der Menschheit. Goodbye Seoul ist ein storygetriebenes Puzzle-Platformer-Spiel, das in einem kargen, aber wunderschönen postapokalyptischen Seoul spielt. Nutze deine Umgebung, um Rätsel zu lösen, verborgene Hinweise zu entdecken und die Wahrheit hinter einem Geheimprojekt aufzudecken. Doch Vorsicht – diese Stadt ist alles andere als sicher. Zwischen instabilen Ruinen und feindseligen Überlebenden lauert die Gefahr in jedem Schritt, den Rion macht. Kannst du die Wahrheit ans Licht bringen, bevor die Welt zugrunde geht?