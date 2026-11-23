Grand Theft Auto 6 ist laut Rockstar zur erfolgreichsten Markteinführung für alle Medien in der Geschichte geworden, nachdem GTA 6 über 32 Millionen Mal vorbestellt wurde.

Über 32 Millionen Mal GTA 6

Grand Theft Auto 6 wurde am Donnerstag veröffentlicht, 13 Jahre nach dem vorherigen Eintrag im Franchise. Bei der Veröffentlichung erreichte das Spiel einen Rekord von 99 von 100 Punkten auf Metacritic und ist damit eines der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. Nun behaupteten Rockstar und Take-Two, dass das Spiel am ersten Tag 3,79 Milliarden Dollar im Einzelhandel eingebracht hat, „einen neuen Rekord für Unterhaltung in jedem Medium aufgestellt und zum größten Unterhaltungsstart in der Geschichte geworden ist“. „Mit großer Dankbarkeit betreten wir mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ein neues Kapitel von Rockstar Games“, sagte Sam Houser, Präsident und Gründer von Rockstar Games. „Wir sind unglaublich demütig über die Reaktion von Spielern auf der ganzen Welt und wir könnten nicht aufgeregter sein, diesen Moment mit Ihnen zu teilen.“