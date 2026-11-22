Vor dem Start der Switch 2 Edition von Xenoblade Chronicles 3 am 3. Dezember 2026 haben Nintendo und Monolith Soft diese Woche ein neues Spiel-Update veröffentlicht.

Über Xenoblade Chronicles 3.0.0

Dieser Patch erhöht den Titel (hier geht’s zu unserem Test) offiziell auf Version 3.0.0. Es wird nichts anderes erwähnt und es wird weiter darauf hingewiesen, dass „keine Änderungen“ vorgenommen wurden, wenn das Spiel auf der ersten Switch gespielt wird. Wie von Nintendo erwähnt, fügt die Switch 2 Edition den mythischen neuen Helden Shimmer hinzu. Es gibt auch den neuen Modus „Heroes‘ Vault“, exklusiv für die Switch 2 Edition. Abgesehen davon wird das Upgrade mit Unterstützung für 4K-Auflösung im TV-Modus, 60fps-Leistung und Ereignisszenen wurden aktualisiert, um „vollständig in Englisch und Japanisch gesprochen zu werden“. Falls ihr Upgrade von der Switch-Version plant, kostet das Upgrade 9,99 Euro.