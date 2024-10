Path of Exile 2: Drei Wochen länger als geplant auf den Early Access warten

Path of Exile 2 kommte drei Wochen später als geplant wegen von Last-Minute-“Server-Infrastrukturarbeiten” in den Early Access.

Warten auf Path of Exile 2

Genauer gesagt geht es darum, sicherzustellen, dass Mikrotransaktionen sowohl in Path of Exile als auch in der kommenden Fortsetzung nahtlos funktionieren, eine lang versprochene Funktion, die laut Spieldirektor Jonathan Rogers mehr Lasttests erfordern wird, bevor sie live gehen kann. Mit anderen Worten, es ist nicht so, dass das Spiel selbst noch Arbeit braucht. “Eines der wichtigsten Versprechen, die wir gemacht haben, ist, dass alle Ihre Mikrotransaktionen über beide Teile hinweg funktionieren werden”, sagte Rogers. “Um das zu tun, müssen wir die Kontosysteme nicht nur für beide Games, sondern auch für alle unterstützten Konsolen integrieren. Das bedeutete, einiges zu ändern: Wir müssen nicht nur vieles neu bauen, sondern auch sicherstellen, dass alle alten Daten kompatibel sind.”

Wie zu erwarten, wirft dies logistische Probleme auf. “Wenn man anfängt, Datenbanken mit so alten und so vielen Daten zu migrieren, findet man darin alle möglichen Probleme“, sagte Rogers, und fährt fort: “Wir müssen alles perfekt machen, damit niemand etwas verliert, wofür er bezahlt hat, und niemandes Konto kaputtgeht.“ Kein Druck! Rogers fügt hinzu, dass der ursprüngliche Starttermin am 15. November zwar noch möglich ist, aber nicht zuversichtlich ist, dass die Frist ohne Fehler eingehalten werden kann. Ein Livestream wird in etwa vier Wochen beginnen, von dem Rogers verspricht, dass er in die Art von Inhalten eingehen wird, die wir erwarten können, wenn Path of Exile 2 dann so richtig veröffentlicht wird!