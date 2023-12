Path of Exile 2 bringt neue Söldner-Klasse

Grinding Gear Games enthüllte die neue Mercenary-Klasse, die in Path of Exile 2 spielbar sein wird. Was kann der Söldner alles?

Die Fans hatten begonnen zu theoretisieren, dass die WASD-Bewegung dem Spiel hinzugefügt wurde, nachdem das vorherige Druid-Enthüllungsvideo ein Gameplay gezeigt hatte, das wie eine WASD-Bewegung aussah. Jetzt, da Grinding Gear Games seine Existenz bestätigt hat, wissen wir, dass wir in der Lage sein werden, uns in eine andere Richtung zu bewegen, als in jene, in die wir zielen. Laut GGG können die Spieler:innen jederzeit zwischen Click-to-Move und WASD wechseln. Mal sehen, ob da nicht noch mehr kommt, und ob es weitere neue Klassen und Funktionen geben wird. Ein bisschen Wartezeit gilt es noch zu überbrücken, denn Path of Exile 2 tritt erst am 7. Juni 2024 in die geschlossene Beta ein.