Amazons Lost Ark bekommt im Mai 2023 eine neue Slayer-Klasse hinzu

Smilegate und Amazon Games gaben bekannt, dass im Mai 2023 eine neue Klasse im MMO Lost Ark erscheinen wird: The Slayer. Lest mehr!

Mehr zum Slayer in Lost Ark

Als Teil der Inhalts-Roadmap des MMORPG haben die Spieler:innen irgendwann im nächsten Monat die Möglichkeit, einen Slayer zu erstellen. Ein konkreteres Datum, wann der Slayer erscheinen wird, wird in Zukunft eintreffen. Wie der Zerstörer und Berserker ist der Slayer eine zweihändige DPS-Klasse in Lost Ark. Dies ist mehr oder weniger Smilegates Antwort auf die geschlechtsspezifische Fixierung sowohl des Zerstörers als auch Berserker, was bedeutet, dass der Slayer eine exklusive Klasse für Frauen sein wird. Wir müssen auch einen völlig neuen Charakter erstellen, um unseren eigenen Slayer zu erstellen, sobald er ankommt. The Slayer ist bereits in der koreanischen Version des Spiels verfügbar.

Lost Ark (rein für PC erhältlich) hat seit seiner westlichen Veröffentlichung im Februar 2022 mehrere wichtige Inhaltsaktualisierungen gesehen. Dazu gehörte die Hinzufügung mehrerer hochrangiger Raids und die Aufnahme von Künstler und Reaper als neue Klassen. Das Spiel hat auch einige Überarbeitungen in Bezug auf sein Goldsystem erhalten. Dies wurde in einem Versuch getan, die In-Game-Wirtschaft sowohl auf den nordamerikanischen als auch in den europäischen Servern zu festigen, aufgrund der hohen Anzahl von Goldverkäufern im Spiel selbst. Hier noch der offizielle Tweet des Studios (die Roadmap bis August) für euch: