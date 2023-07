Path of Exile 2 bekommt spielbare Betaversion im Juni 2024, wird eigenständiger Titel

Eine öffentliche Beta wird ebenfalls rund um Mitte 2024 erwartet. Ursprünglich plante Grinding Gear Games, dieses Spiel zu einer Erweiterung von Path of Exile zu machen. Doch der Umfang des Spiels macht dem einen Strich durch die Rechnung: Jetzt wird es als vollwertiges eigenständiges Game veröffentlicht. Jahre nach dem ursprünglichen Path of Exile werden wir in die Welt von Wraeclast zurückkehren und der Korruption, die sich ausbreitet, ein Ende bereiten. Es wird eine brandneue Kampagne mit sechs Acts, 100 verschiedenen Umgebungen, 600 Monstern und 100 Bossen enthalten. PoE2 verfügt über zwölf Charakterklassen, zwei für jede Kombination aus Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Während sich jede der Klassenvarianten auf einen anderen Spielstil konzentriert, können wir Fähigkeiten aus vielen Klassen kombinieren, um einen idealen Charakter zu kreieren.

Path of Exile 2 , das Action-RPG von Grinding Gear Games, wird im Juni 2024 eine geschlossene Beta haben, so wurde es angekündigt.

Jede der zwölf Zeichenklassen hat ihre eigenen drei Aufstiegsspezialisierungen, was zu insgesamt 36 Aufstiegsklassen führt, aus denen man wählen kann. Das Spiel wird auch 240 Skill-Edelsteine, 200 Support-Edelsteine, einen passiven Skill-Baum mit 2.000 Fähigkeiten, 700 Ausrüstungsbasistypen, 100 Endspielkarten, Bosskämpfe und Modifikatoren enthalten, die überarbeitete Versionen vergangener Ligen ermöglichen. Mit dem neuen Eintrag verspricht das Entwicklungsstudio, in Zukunft weiterhin Erweiterungen für beide Spiele anzubieten, und alle Käufe werden zwischen den beiden Spielen geteilt. Path of Exile 2 wurde auf der ExileCon von Grinding Gear im November 2019 angekündigt, und der Plan war, bis “Ende 2020” eine Beta für das Spiel zu haben. Path of Exile 2 wird ein Free-to-Play-Online-Multiplayer-Titel (zur offiziellen Website) für bis zu sechs Spieler sein und für PC, Mac, PS5 und Xbox Serie-Konsolen verfügbar sein.