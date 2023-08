Panic Games (Untitled Goose Game, Firewatch) kündigt Spielankündigungen an

Der Untitled Goose Game– und Firewatch-Verlag Panic hat seinen erstes digitales Spiele-Event namens Panic Games Showcase angekündigt.

Mehr zum Panic Games Showcase

Das in Portland, Oregon, ansässige Unternehmen, das auch hinter dem Playdate-Handheld steht, plant, seine Roadmap für die Veröffentlichung von Spielen während des Panic Games Showcase am 29. August zu enthüllen. Die etwa 20-minütige Videopräsentation beginnt um 18 Uhr. Zusätzlich zu den neuen Blicken auf die zuvor enthüllten Spiele Nour: Play With Your Food und Despelote wird das Schaufenster neue unangekündigte Titel und Ankündigungen von Spielentwicklungspartnerschaften enthalten. Panic bestätigte auch, dass es während der Präsentation keine Playdate-Nachrichten geben wird.