Untitled Goose Game Multiplayer Test: Doppelte Verwüstung

Das Untitled Goose Game hat einen Mehrspielermodus spendiert bekommen. Macht das Spiel mit zwei Gänsen noch mehr Spaß? Lest das Review!

Über Untitled Goose Game

House House hat 2019 mit seinem Gänsespiel einen Nerv des Internets getroffen. Schon in unserem Test konnte das liebliche Tierchen mit bösen Absichten vollkommen überzeugen! Ihr seid eine Gans, und eine unsichtbare Macht hat in schönster Schreibschrift Ziele in eurem Notizbuch hinterlegt. Diese Ziele gilt es zu erreichen, um in die nächste Nachbarschaft zu kommen. So spielt ihr Untitled Goose Game – eine Slapstick-Sandbox, in der es nicht gerade darum geht, den menschlichen Figuren zu helfen. Ganz nach dem „gute Gans, böse Gans“-Motto könnt ihr beispielsweise einem Jungen die Schnürsenkel verbinden.

Ist er erst einmal hingefallen, purzelt ihm auch noch die Brille von der Nase. Ein paar Sekunden vergehen, bis er sich wieder aufgerafft hat, und galant reicht ihr ihm den Sehbehelf. Fröhlich und dankbar greift der Bursche danach und setzt sich die Brille auf, bemerkt aber rasch, dass ihr sie durch eine falsche ersetzt habt. Während ihr frech watschelnd davonstolziert, wird die Aufgabe „Stehle eine Brille“ im Notizbuch durchgestrichen. Mission erfüllt! Wie wir berichteten, bekam das Game nun einen Mehrspielermodus spendiert. Was erwartet euch also gemeinsam in Untitled Goose Game?

Doppelt hält besser!

Der Begriff double trouble passt hier wie die Faust aufs Auge. Gemeinsam mit einem Freund könnt ihr nämlich mit zwei Gänsen zugleich für Furore sorgen. Das müsst ihr gleich beim Spielstart bekannt geben, ob ihr alleine oder zu zweit spielen möchtet. Auch ein vorhandener Singleplayer-Spielstand kann so zu zweit in Angriff genommen werden! Gleich vorweg: Untitled Goose Game bietet keinen Splitscreen, ihr müsst eure beiden Tierchen also immer auf dem selben Bildschirm sichtbar haben. Ein bisschen könnt ihr auseinander laufen, was die Kamera zum Herauszoomen zwingt, aber nach einem kurzen Moment bleibt die Ansicht fixiert und ihr müsst euch wieder zueinander begeben.

Da das Game ein Couch-Koop-Erlebnis bieten möchte, müsst ihr euch je nach Plattform einen zweiten Controller beschaffen. Am PC könnt ihr das Teamplay etwa mit Tastatur und einem Xbox-Controller starten, auf der PS4 benötigt ihr zwei PS4-Controller, und auf Nintendo Switch könnt ihr jeweils einen Joy-Con verwenden. Alternativ dazu dürfen PC-SpielerInnen via Steam das Remote Play Together-Feature nutzen, und PS4-SpielerInnen können mit Share Play mit Freunden spielen. Allerdings macht es gemeinsam auf der Couch viel mehr Spaß! Eure Gänse unterscheiden sich an der Farbe von Schnabel und Beinchen – eine ist orange, die andere rötlich.

Gans schön athletisch

Vom Mehrspielermodus abgesehen ändert sich an Untitled Goose Game klarerweise nur wenig. Euer Geflügel watschelt natürlich nicht nur herum, sondern hat auch ein paar Fähigkeiten spendiert bekommen. Der Hals etwa ist ziemlich flexibel und kann sowohl höher gelegene als auch am Boden liegende Gegenstände erreichen. Euer Schnabel wird einerseits zum Schnattern verwendet, andererseits schnappt ihr aber auch nach Dingen oder verwendet sie fachgerecht. Bonustipp: Habt ihr etwas im Schnabel, könnt ihr weiterhin schnattern – für die ultimative, gansheitliche Behandlung eures Umfelds.

So lieb ihr auch herumtänzelt, manchmal muss es schnell gehen. Daher hat die Hauptfigur in Untitled Goose Game eine Sprintfertigkeit spendiert bekommen. Durch das Halten der Sprinttaste zündet ihr gewissermaßen den Turbo und rennt los. Fast ausschließlich für dekorative, aber umso beeindruckendere Zwecke gibt es eine eigene Taste für das Flattern mit den Flügeln. Da vergisst man fast schon die Zoom-Funktion der Kamera – sofern ihr aber immer im gleichen Bildschirmbereich bleibt, wird diese in der Regel nur selten wirklich benötigt. Werdet ihr allerdings baulich getrennt, müsst ihr schnattern, damit sich die Kamera auf euch konzentriert!

Die Technik von Untitled Goose Game

Auch technisch ändert sich nicht viel, wenn ihr zu zweit spielt: Untitled Goose Game bietet für Fans von Gänsen einfach alles an. Die Animation der Figuren ist butterweich, und egal, ob ihr etwas greift, herumwatschelt oder panisch flüchtet, alles ist liebenswert-tollpatschig gehalten. Fotorealismus ist hier klarerweise nicht zu erwarten, aber wenn euch der Comic-Stil gefällt, habt ihr hier an allem eine Freude. Die Spezialeffekte im Spiel halten sich zwar in Grenzen, aber dafür ist das Notizbuch gut lesbar. Alle verschiedenen Nachbarschaften sind überschaubar und bieten ihren ganz eigenen Charme.

Es gibt aber auch ganz schön auf die Ohren: Der minimalistische Soundtrack von Untitled Goose Game und die Geräuschkulisse passen ideal zum Spielvergnügen. Nur das Schnattern, wenn inflationär eingesetzt, kann einmal nervig werden – perfekt für den Mehrspielermodus. Die Steuerung ist so etwas wie der Schwachpunkt des Spiels – entweder seid ihr mit euren Gänsen etwas zu langsam unterwegs, oder aber ihr sprintet wie ein Geschoss durch die Gegend und könnt kaum mehr Kurven laufen. Die Handling-Hoppalas sind Untitled Goose Game aber zu verzeihen, schließlich geht es um den Spaß, und davon habt ihr zu zweit sicherlich eine Menge!