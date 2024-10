OUT NOW: minisforum EliteMini AI370 bietet große Leistung im Mini-Format

Heute ist es so weit: Der minisforum EliteMini AI370 wurde veröffentlicht, und ab 949,- Euro kann er euch gehören. Doch was kann der PC? Wir berichteten bereits!

Zum minisforum EliteMini AI370

Der Hersteller verspricht auf der offiziellen Website zum Gerät vollmundig das Leistungsniveau der nächsten Stufe. Denn mit dem AMD Ryzen AI 9 HX 370 kommt viel Leistung (80 TOPS bei KI-Aufgaben schafft der Verbund aus NPU, CPU und GPU) in einem gerade mal 5 Zoll großen Gehäuse zu euch. Richtig gelesen: Mit den Abmessungen 13 x 4,7 x 12,7 cm erwartet uns ein kompaktes, ästhetisches Design. War da was, Mac mini? Aber auch bei der Grafik lässt sich das Produkt nicht lumpen, denn mit der integrierten Radeon 890M-Grafiklösung werden in Spielen über 60 fps versprochen. Was zeigen erste Tests dieser Grafikeinheit?

51 fps in Assassin’s Creed Valhalla (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 42 fps in Control (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 55 fps in Far Cry 5 (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 75 fps in Forza Horizon 5 (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 51 fps in Shadow of the Tomb Raider (hohe Einstellungen, Full HD)

(hohe Einstellungen, Full HD) 46 fps in The Division 2 (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 132 fps in Rainbow Six Siege (Ultra, Full HD)

Das sind absolut keine schwachen Ergebnisse in Spielen, die ziemlich fordern können! Und wie immer gilt: Wer an Auflösung und/oder Details feilt, wird auch andere Resultate erzielen. Bei der CPU geht der AMD Ryzen AI 9 HX 370 aufs Ganze und bringt 12 Kerne und 24 Threads in seinem kompakten Körper mit. Was auch immer ihr mit dem Mini-PC anstellen wollt, der minisforum EliteMini AI370 scheint dabei eine ganz gute Figur machen zu können! Er ist sowohl für KI-Aufgaben wie auch Alltägliches perfekt geeignet, und seine minimalen Abmessungen machen ihn zum perfekten Begleiter in Büro und Zuhause. Hier die komplette Release-Meldung zum Produkt:

Willkommen, EliteMini AI370

Minisforum freut sich, die Einführung des EliteMini AI370 bekannt zu geben, eines leistungsstarken Mini-PCs, der bahnbrechende CPU-Leistung mit einem schlanken, kompakten 5 Zoll-Design kombiniert. Dieses innovative Gerät wurde entwickelt, um die Anforderungen von Gamern, Entwicklern und Technikbegeisterten zu erfüllen, die eine hohe Leistung in einem kleinen Platzbedarf benötigen. Die Next-Level-Leistung Im Mittelpunkt des Geräts steht der neue AMD Ryzen AI 9 HX 370-Prozessor. Mit 12 Kernen und 24 Threads bietet dieser fortschrittliche Chip mühelose Leistung für Gaming- und Kreativanwendungen, 60 % mehr NPU-Leistung für schnellere Audio- und Videocodierung und integrierte KI-Funktionen, die euren Workflow und alltägliche Aufgaben wie nie zuvor verbessern.

Der Prozessor verfügt auch über die weltweit führende neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) mit 50 AI TOPS-Leistung, die die AMD XDNA2-Architektur nutzt, um 2x bessere Energieeffizienz und 5x mehr KI-Leistung zu erzielen. Dies setzt einen neuen Maßstab für intelligentes Rechnen und definiert neu, was Benutzer von einem Mini-PC erwarten können. Beim EliteMini AI370 geht es nicht nur um rohe Leistung, sondern auch um ein wunderschönes Design. Hergestellt aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff, ist sein schlanker 5-Zoll-Formfaktor perfekt für jede Umgebung, egal ob beruflich oder in der Freizeit. Seine exquisiten Details und die auffällige Ästhetik sorgen dafür, dass er auffällt, während seine kompakte Größe ihn unglaublich tragbar macht.

Jede Menge Power

Ausgestattet mit integrierter AMD Radeon 890M-Grafik bietet der EliteMini AI370 ein AAA-Gaming-Erlebnis mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde (FPS) und einer Leistungssteigerung von 30 %. Dies, gepaart mit einem außergewöhnlichen 32 GB blitzschnellem 7500-MHz-Speicher, der normalerweise in High-End-Workstations zu finden ist, ermöglicht nahtloses Multitasking und eine unvergleichliche Benutzererfahrung. Angetrieben von einer Ryzen AI-NPU beschleunigt dieses kompakte Kraftwerk KI-gesteuerte Aufgaben in Adobe Premiere Pro und rationalisiert Prozesse wie Sprach-zu-Text-Transkription, automatisches Sequenz-Framing und Szenenbearbeitungserkennung. Mit dem EliteMini AI370 können wir uns auf Storytelling konzentrieren, nicht auf den Workflow.

Erlebt eure Originalbilder, Logos und Kunstwerke mit Amuse – einer einfach zu installierenden KI, die für den AMD Ryzen AI 9 HX 370-Prozessor optimiert ist. Amuse befähigt alle, ihren inneren Künstler zu entfesseln! In der KI-PC-Ära kennt Kreativität keine Grenzen, und das innovative Design und die KI-Filter von Amuse helfen euch, eure Ideen in atemberaubende visuelle Realitäten zu verwandeln. Der EliteMini AI370 verbessert ihre Leistung und enthält eine agile NVMe SSD für unglaublich schnelle Ladezeiten. Mit bis zu 4 TB PCIe Speicher können alle ihre Spielebibliothek ganz einfach erweitern und ununterbrochen Gaming-Abenteuer genießen, wo immer sie sind. Schaut auf die Vorbestellungsseite, um euch den niedrigsten verfügbaren Preis ab dem 28. Oktober 2024 zu sichern. Eure Meinung dazu?