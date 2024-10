minisforum EliteMini AI370 angekündigt: Mini-KI-PC mit massig Leistung

Ein kleines Gehäuse heißt nicht, dass es an Leistung fehlt. Der minisforum EliteMini AI370 ist der AMD Strix Point Al Mini-PC der nächsten Generation!

Der Hersteller verspricht auf der offiziellen Website zum Gerät nichts weniger als das Leistungsniveau der nächsten Stufe. Denn mit dem AMD Ryzen AI 9 HX 370 kommt viel Leistung (50 TOPS rein bei KI-Aufgaben bringt die NPU) in einem gerade mal 5 Zoll großen Gehäuse zu euch. Richtig gelesen: Mit den Abmessungen 13 x 4,7 x 12,7 cm erwartet uns ein kompaktes, ästhetisches Design. Aber auch bei der Grafik lässt sich das Produkt nicht lumpen, denn mit der integrierten Radeon 890M-Grafiklösung werden in Spielen über 60 fps versprochen. Was zeigen erste Tests dieser Grafikeinheit?

51 fps in Assassin’s Creed Valhalla (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 42 fps in Control (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 55 fps in Far Cry 5 (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 75 fps in Forza Horizon 5 (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 51 fps in Shadow of the Tomb Raider (hohe Einstellungen, Full HD)

(hohe Einstellungen, Full HD) 46 fps in The Division 2 (mittlere Einstellungen, Full HD)

(mittlere Einstellungen, Full HD) 132 fps in Rainbow Six Siege (Ultra, Full HD)

Das sind absolut keine schwachen Ergebnisse in Spielen, die ziemlich fordern können! Und wie immer gilt: Wer an Auflösung und/oder Details feilt, wird auch andere Resultate erzielen. Bei der CPU geht der AMD Ryzen AI 9 HX 370 aufs Ganze und bringt 12 Kerne und 24 Threads in seinem kompakten Körper mit. Was auch immer ihr mit dem Mini-PC anstellen wollt, der minisforum EliteMini AI370 scheint dabei eine ganz gute Figur machen zu können! Er ist sowohl für KI-Aufgaben wie auch Alltägliches perfekt geeignet, und seine minimalen Abmessungen machen ihn zum perfekten Begleiter in Büro und Zuhause. Bleibt nur noch die Frage, was der Spaß dann tatsächlich kosten wird – wäre der PC etwas für euch?