Orcs Must Die! Deathtrap für PC und Xbox Serie angekündigt

Robot Entertainment hat das nächste Spiel in der OMD!-Serie angekündigt. Anfang 2025 soll Orcs Must Die! Deathtrap erscheinen und mehr vom Bekannten bieten!

Orcs Must Die! Deathtrap erscheint Anfang 2025 für Xbox Series X/S und PC über Steam und Epic Games Store. Laut dem Entwickler und Herausgeber Robot Entertainmenterwartet uns ein actiongeladenes Third-Person-Shooter- und Fallenverteidigungsspiel.

Vier-Spieler-Koop

Neue Helden mit einzigartigen Fähigkeiten

Erweiterte, tiefere und mehr Systeme: Fertigkeitsbaum, mehr Waffen und Fallen

Rogue-lite-Laufe und erweiterte Level-Variante

Verbesserter Kampf: Härter und reaktionsschneller

Verbesserte Visuals und Physik

Orcs Must Die! Deathtrap ist der fünfte Eintrag in der Serie, die mit Orcs Must Die! gestartet im Jahr 2011 begonnen hat. Es folgten Orcs Must Die! 2 (2012), Orcs Must Die! Unchained (2017) und Orcs Must Die! 3 (2020).