Orcs Must Die 3 kommt am 23. Juli auf PC und Konsolen

Orcs Must Die 3, bislang exklusiv für Google Stadia erschienen, kommt bald auf PC und Konsolen. Lest hier mehr über den Titel!

Über Orcs Must Die 3

So wie sein Vorgängertitel (zur Steam-Seite) ist auch Orcs Must Die 3 (oder OMD 3) ein fallenbasiertes Tower-Defense-Game. Das Team hinter dem Spiel gab bekannt, dass der Titel am 23. Juli (zur Steam-Website von Teil 3) für PC und Konsolen erscheinen wird. Am selben Tag kommt ein großes Update, das den Ableger um einen brandneuen Fallentyp und den “Scramble”-Spielmodus erweitert.

Dieser neue Spielmodus wird Spieler:innen durch fünf Stufen zunehmend schwierigerer Levels bringen, alle mit demselben gemeinsamen Punkte-Pool. Wer in einer Runde Punkte verliert, hat diese in späteren Levels nicht mehr zur Verfügung – logisch. Das erste, was ihr seht, wenn ihr in den Scramble-Modus wechselt, ist die Wahl zwischen zwei Szenarien, jedes mit ihren spezifischen Debuffs. All dies kann zu eurem Vorteil oder Nachteil werden, je nach eurem Spielstil. Diese Debuffs stapeln sich in späteren Stufen, was das Risiko und somit eure Herausforderung zusätzlich erhöht.

Darüber hinaus fügt das Spiel auch einen völlig neuen Fallen- und Schadenstyp hinzu. Die Falle Säuregeysir spuckt ankommenden Feinden Säure entgegen und fügt dementsprechend Säure-Schaden zu. Der Statuseffekt “Schmelzen” gilt für Feinde, die von der Säure getroffen werden. Kleiner Bonus: Dies erhöht den physischen Schaden, der erlitten wird, während der Statuseffekt aktiv ist. Dies macht den Säuregeysir ideal für Kombinationen. Wir dürfen uns schon bald auf Orcs Must Die 3 (hier geht’s zur offiziellen Website) freuen! Hier noch ein Trailer für euch: