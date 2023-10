Oral-B iO Series 10 Test: Smartness hat ihren Preis

In der schönen Box befindet sich das iO Series 10 Handstück, auf dem ein Einschaltknopf, ein Knopf zum Wechseln zwischen den Putz-Modi und eine Display zu sehen ist, ein Mini-Etui für zwei Aufsteckbürsten, die iO Sense Ladestation, ein Lade-Reise-Etui sowie eine Aufsteckbürste. Wie das alles aussieht, könnt ihr euch in meinem Unboxing-Video ansehen:

Erster Eindruck

Das Handstück aber auch die Ladestation und die Etuis sind sehr hochwertig verarbeitet. Nichts steht weg, nirgends sind scharfe Kanten und selbst wenn die Zahnbürste mal aus der Hand gleitet und zu Boden fällt, hält die Oral-B Series iO 10 das aus. Zumindest war das in meinem Testlauf der Fall. Dass die Bürste aus der Hand rutscht, kann schnell passieren, wenn der Schaum vom Zähneputzen über die Zahnbürste in Richtung Hand rinnt. Also Achtung!

Als Kenner der Oral-B Zahnbürsten bin ich sofort mit der iO Series 10 vertraut. Die Ladestation ist schnell aufgebaut, die Aufsteckbürste fixiert und schon kann es losgehen. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Zahnbürste kommt mit einer Initialladung daher. Sollte die Bürste dann doch nach neuer Energie verlangen, so braucht ihr sie in der Mitte auf der Ladestation platzieren. Sie wird von einem Magneten gehalten, sodass sie nicht umkippt. Voll aufgeladen, hält der Akku laut meinen Testergebnissen je nach durchschnittlicher Putzdauer und Anzahl der täglichen Putzvorgänge 7-10 Tage. Damit ist die Akkuleistung im Vergleich zur iO Series 4 oder beispielsweise der Phillips Sonicare wesentlich geringer. Fairerweise muss man aber sagen, dass beide genannten Modelle kein Display integriert haben.

Smartness auf einem neuen Level

Die Zahnbürste beschränkt sich bei den Bedienelementen auf lediglich zwei Knöpfe. Mit einem schaltet ihr die Zahnbürste ein bzw. aus und mit dem zweiten Knopf könnt ihr zwischen den Putzmodi wählen. Beim Übergang zwischen Bürstenkörper und der Aufsteckbürste gibt es zudem einen LED-Ring. Dieser hat allerdings mehr als nur kosmetische Funktionen. Wenn ihr die Oral-B-App installiert, so könnt ihr die Bürste mit eurer Lieblingsfarbe personalisieren. Der Ring zeigt zudem an, wenn ihr zuviel Druck ausübt und wenn ihr die zugewiesene Putzzeit erreicht habt. Aber auch ohne App gibt es einen Indikator für die Putzzeit, denn nach beispielsweise 30 Sekunden vibriert die Bürste zum ersten Mal. Wenn ihr die Ladestation immer am Netz angesteckt habt, so seht ihr auch dort die Putzzeit und auch mittels sechs Ringen, ob ihr alle Zonen im Mund schon genügend geputzt habt.

Zu den verschiedenen Modi: Es sind sieben Modi (Aufhellen, Sensitiv, Super Sensitiv, Tägliche Reinigung, Zungenreinigung, Zahnfleischpflege und Intensiv) voreingestellt, die ihr mittels App in der Reihenfolge ändern bzw. auch manche aus der Rotation löschen. Auf dem Display werdet ihr auch entsprechend begrüßt (Guten Morgen, Guten Abend) und ihr könnt auch Einstellungen vornehmen oder den Akku-Stand sehen.

Apropos App: Die App-Unterstützung ist ein elementarer Baustein der iO Series 10. Dort könnt ihr nicht nur Putzvorgänge analysieren und Putzziele erreichen, ihr könnt auch personalsierte Anleitungen erhalten oder Medaillen freischalten. Wenn das mal keine zusätzliche Motivation bringt.

Nach einer Registierung und dem Hinweis, dass die Daten in der Cloud auch gespeichert werden, kann man das volle Potenzial der App nutzen. Ich persönlich bleibe aber gerne bei manchen Dingen – wie zum Beispiel dem Zähneputzen – analog. Auch wenn ich die Vorzüge der App verstehe und es auch ausprobiert habe, bleibe ich doch beim “applosen” Gebrauch. Wobei man auch erwähnen muss, dass man die App – im Gegensatz zu anderen Herstellern verschiendster Produkte – auch ohne Registrierung nutzen kann. Manche der Features der App könnt ihr auch direkt auf der Ladestation oder der Bürste selbst nutzen (z.b. Warnung bei zu hohem Anpressdruck beim Putzen oder die Putzzeiten in den einzelnen Gebisszonen).