Online-ARPG Wayfinder kommt im August in den Early Access

Nach einer Handvoll Beta-Events kündigte Digital Extremes an, dass Wayfinder am 15. August auf Early Access zugreifen wird. Founder’s Packs werden in mehreren Stufen verfügbar sein, wobei jedes von ihnen Zugang zum Spiel sowie zwei Staffeln voller einzigartiger Belohnungen bietet. Natürlich hat das Gründer-Package auch seine eigenen kosmetischen Belohnungen. Das ARPG wird sowohl auf PC (Steam) als auch auf PlayStation mit voller Cross-Play- und Cross-Save-Unterstützung starten. Digital Extremes stellte auch eine brandneue spielbare Scharfschützenklasse namens Venomess vor: Hier ist der Trailer, der die neue Klasse zeigt und den bevorstehenden Early Access ankündigt.

Jedes Gründerpaket gewährt uns auch Zugang zu den Belohnungstürmen der Staffeln 1 und 2. Digital Extremes behauptet, dass dieser einzigartige Battle Pass es uns ermöglicht, einen eigenen Weg zu wählen, um einzigartige saisonale Belohnungen zu erhalten. Zu den Freischaltungen aus dem Rewards Tower gehören exklusive Charaktere, Sprays, Charms, Haustiere und andere Kosmetika. Interessanterweise läuft der Battle Pass jeder Saison in Wayfinder nie ab, so dass die Spieler:innen ihn so spielen können, wie sie wollen und wann sie wollen. Wayfinder bekommt am 15. August 2023 einen frühen Zugang auf PC (Steam) und PlayStation. Werdet ihr dabei sein?