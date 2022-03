One Plus 10 Pro 5G erscheint mit der Kampagne Mission Capture the Horizon am 31.3.2022

OnePlus bringt mit dem OnePlus 10 Pro 5G das neueste hauseigene Flaggschiff am 31. März 2022 um 16:00 Uhr MESZ in Europa, Nordamerika und Indien auf den Markt. Das neue OnePlus ist mit einer Hasselblad-Mobilkamera der zweiten Generation ausgestattet und erweitert das OnePlus-Kameraerlebnis um die Billion Color Solution von OnePlus. Diese Technologie bietet eine natürliche Farbkalibrierung mit über einer Milliarde Farben. Als erstes Smartphone von OnePlus ist das OnePlus 10 Pro mit einem Kamerasystem ausgestattet, das in voller 10-Bit-Farbe aufnimmt und eine natürlichere und feinere Farbdarstellung liefert. Der Vorteil von 10-Bit-Farben: sanftere Farbübergänge ohne Farbsäume. So können 64-mal mehr Farben verarbeitet werden als bei Smartphones, die lediglich mit 8-Bit-Farben aufnehmen.

Zur Markteinführung startete OnePlus mit der Kampagne „Capture the Horizon“: Aufgenommen in der Stratosphäre, demonstrieren die eindrucksstarken Bilder des Horizonts die Qualität der gemeinsam mit Hasselblad entwickelten Mobilkamera.

Mission „Capture the Horizon“

Mit einer Kamera des schwedischen Traditionsherstellers Hasselblad wurden die ersten Bilder auf dem Mond aufgenommen. Heute ist die zuverlässige Technologie von Hasselblad im OnePlus 10 Pro 5G integriert – ausgestattet mit einer Hasselblad-Mobilkamera der zweiten Generation. Um die herausragende Bildqualität und Zuverlässigkeit der Kamera zu demonstrieren, hat OnePlus das neue Flaggschiff auf seine bisher weiteste Reise geschickt: 38.000 Meter hoch in die Stratosphäre, bei Windgeschwindigkeiten von 200 km/h und Temperaturen von bis zu minus 60 Grad.

Um die Bilder des Horizonts aus der Stratosphäre aufzunehmen, wurde das OnePlus 10 Pro 5G in einer speziell entwickelten Halterung an einem Wetterballon befestigt. Diese Halterung schützte die Smartphones vor den extremen Außentemperaturen. Eine extra entwickelte App zur Fernsteuerung half dabei, die Bilder zum richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Einstellungen aufzunehmen. Mithilfe meteorologischer Berechnungen konnten die Smartphones am Ende ihrer Reise geborgen werden. Das Ergebnis sind spektakuläre Bilder vom Horizont.

Die Community als Herzstück der DNA von OnePlus wurde aktiv in die Kampagne eingebunden: Sie waren an der Namensgebung für das Halterungsmodul beteiligt und trugen zu der ereignisreichen Reise in die Stratosphäre bei. Von der Unterstützung vor Ort bis hin zur Wiederbeschaffung der Geräte kam die OnePlus Community zusammen und zeigte ihre “Never Settle”-Einstellung, um die außergewöhnliche Aktion durchzuführen.