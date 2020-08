One Piece Episode of Sabo Test: Die Geschichte des verschollen gelaubten Bruders

Nachdem schon einige TV-Specials erschienen sind, dreht sich in One Piece Episode of Sabo alles um den gestorben geglaubten Bruder von Ruffy und Ace. Was ich als One Piece Fan der ersten Stunde von dem TV-Special halte, erfahrt ihr in meinem Test.

Facts

Genre: Action, Anime

Regisseur: Gou Koga

Publisher: KAZÉ Anime (VIZ Media Switzerland)

Releasetermin: 6. Februar 2020

Spoilerwarnung

Falls ihr storytechnisch noch nicht bis zum Dress Rosa Arc gekommen seid, so solltet ihr nun jetzt besser aufhören weiterzulesen, oder den Trailer anzuschauen, denn elementare Spoiler enthalten sind.

Worum geht’s?

Wer den Dress-Rosa-Arc schon hinter sich gebracht hat, weiß, dass mitten im Kampf um Ace‘ Feuerfrucht im Kolosseum ein alter Bekannter wieder auftaucht. Ursprünglich wollte er die Situation nur beobacht, doch als er erfuhr, welchen Preis es zu gewinnen gibt, gab er sich zu erkennen. Der gute Ruffy kann seine Emotionen nicht zurückhalten. Immerhin glaubte bis jetzt er, dass sein Bruder Sabo als er in die weite Welt aufbrach, gestorben sei. Doch dem ist nicht so und wie die Storystränge von Sabo und den Strohhüten in der Zeit auf Dress Rosa zusammenlaufen, wird in Episode of Sabo gezeigt.