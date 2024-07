Gewinnspiel: Wir verlosen coole Berlin Nobody Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Berlin Nobody am 1.8.2024 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih coole Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Worum geht’s?

Der US-amerikanische Sozialpsychologe Ben Monroe stellt in Berlin Nachforschungen zu einer Sekte an, die mit einem verstörenden Ereignis in Verbindung steht. Seine Tochter Mazzy, die ihn begleitet, bandelt mit einem Jungen aus der Gegend an, der den Teenager in die Underground-Partyszene der Stadt einführt. Hierbei gerät Mazzy in große Gefahr.