Driver: Spiel in Arbeit, Film derzeit auf Eis gelegt, sagt Ubisoft

Die Pläne für eine Live-Action-Serie, die auf der Ubisoft-Franchise Driver basiert, wurden auf Eis gelegt, hat das Unternehmen bestätigt.

Die Zukunft von Driver

Das Unternehmen hat jedoch behauptet, dass es immer noch Projekte im Zusammenhang mit der Serie plant, obwohl es seit über einem Jahrzehnt keine große Spielveröffentlichung gab. Ubisoft gab 2021 bekannt, dass es sich für die Serie mit dem Upstart-Streaming-Dienst Binge zusammengetan hatte. Das Unternehmen teilte Game File nun mit, dass es jetzt nicht mit dem Unternehmen vorankommt. Die Entdeckung wurde gemacht, nachdem Ubisoft bekannt gegeben hatte, dass eine seiner film-/videobezogenen Tochtergesellschaften, Hotrod Tanner LLC – benannt nach dem Protagonisten für die Driver-Serie – im Januar aufgelöst wurde.

“Wir kommen mit unserer Partnerschaft mit Binge bezüglich einer Driver-Serie nicht mehr voran”, sagte ein Ubisoft-Sprecher der Veröffentlichung. Seit Driver: San Francisco aus dem Jahr 2011 gab es keinen neuen Mainline-Eintrag in der Videospielserie. Ubisoft sagte Game File jedoch, dass es trotz der Live-Action-Pause immer noch Pläne für die Serie hat. “Wir arbeiten aktiv an anderen aufregenden Projekten im Zusammenhang mit dem Franchise und können es kaum erwarten, in Zukunft weitere Informationen zu teilen”, so die Aussage. Anfang dieses Monats bestätigte Ubisoft, dass die Produktion eines Watch Dogs-Films mit Sophie Wilde (Talk to Me) und Tom Blyth (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) begonnen hat und von Mathieu Turi (The Deep Dark) inszeniert wird.