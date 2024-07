Stranger Things 5 passiert, lässt sich Zeit, Behind the Scenes online

Die letzte Staffel von Stranger Things endete mit einem riesigen Cliffhanger, da es so aussah, als ob die Parallelwelt der Upside Down begonnen hatte, in Hawkins überzugehen. Außerdem liegt Max’ Schicksal immer noch in der Luft; dank der Kraft der Freundschaft und Kate Bush ist sie nicht tot, aber sie liegt im Koma und ist für Elfie unerreichbar. Die fünfte Staffel von Stranger Things hat noch kein Veröffentlichungsdatum. Der Streik der Autoren im Jahr 2023 verzögerte die Produktion und verschoben jeden prognostizierten Zeitplan. Warten wir also weiter ab!