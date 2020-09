UHD-OLED-TV Loewe bild i enthüllt (Verkaufstart Frühjahr 2021)

Loewe stellte im Rahmen seiner Fachhandels Roadshow erstmals die neu entwickelte Produktlinie bild i vor, die ab Frühjahr 2021 erhältlich sein soll.

Die UHD-OLED-Modelle adressieren eine Zielgruppe, die in Sachen Design und Qualität keine Kompromisse macht. Dementsprechend setzt die Loewe bild i Reihe auf aktuellste Displaytechnologie und erstklassige Hardware. So verspricht der Einstieg in die OLED-Welt von Loewe atemberaubende Bildqualität und exzellente Performance.

Perfekt in Design und Funktion

Loewe bild i Die neue Produktlinie Loewe bild i punktet mit erstklassigen 4K-OLED-Panels in den Größen 65, 55 und 48 Zoll und wird im fränkischen Kronach auf einer hochtechnologisierten Produktionslinie gefertigt. In Kombination mit dem Chassis Loewe SL7, einem leistungsfähigen NT7-Prozessor und der neuen Loewe LUX-Software ist ein perfektes Seherlebnis für unterschiedlichste Inhalte garantiert. Ganz gleich, ob Filme, Serien, Sportereignisse oder Videospiele. Dabei kommen Nutzer in den Genuss modernster Standards wie Dolby Vision und Dolby Atmos. Für eindrucksvollen Klang sorgt die optionale, neue Loewe klang bar i mit acht leistungsfähigen Treibern. Sie schmiegt sich dezent an die Unterseite sowie Rückwand des Displays an und unterstreicht das elegante Loewe Design.

Serienmäßig ausgestattet mit dem integrierten Digitalrecorder Loewe dr+ und 1 TB Festplattenspeicher geht die Aufnahme von TV-Sendungen bequem von der Hand. Mittels Loewe App lassen sich Aufnahmen auf weitere Geräte übertragen, um sie beispielsweise per Smartphone oder Tablet zu genießen. Die neue Fernbedienung Loewe remote präsentiert sich ebenfalls komplett neugestaltet, sodass sämtliche Features und Komfortfunktionen nur einen Knopfdruck entfernt sind. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein hochwertiger Standfuß und eine magnetische Abdeckung für die Rückwand, um sämtliche Kabel elegant verschwinden zu lassen.

Loewe bild i Preis und Verfügbarkeit

Die Fernsehgeräte der Loewe bild i Linie ist ab Frühjahr 2021 im autorisierten Loewe Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten von Loewe findet ihr auf der offiziellen Webseite.