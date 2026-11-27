Was sind die Nothing Ear (note), fragt man sich? Es ist das erste KI-native Produkt des Herstellers mit Sitz in London. Lest hier mehr!

Über die Nothing Ear (note)

Nach wochenlangen, kryptischen Teasern unter Slogans wie „Be present. It’s noted“ und „Productivity is brutal“ hat das Londoner Unternehmen Nothing am 25. November 2026 per Video und offiziellen Pressebildern das Design seines ersten „KI-nativen“ Produkts enthüllt. Die Nothing Ear (note) werden am Dienstag, den 8. Dezember 2026, offiziell vorgestellt. Nothing-CEO Carl Pei hatte das Produkt bereits am 23. November vorab dem US-Wirtschaftsdienst Bloomberg demonstriert. Laut Pei soll die Neuentwicklung den Auftakt für eine „Hardware-Kontextebene für KI“ bilden, die ohne eigenen Bildschirm auskommt und bewusst in einen vertrauten Alltagsgegenstand integriert wurde, statt uns ein weiteres separates Gadget aufzuzwingen. Optisch verbindet Nothing bei den Ear (note) futuristische Transparenz mit Retro-Anleihen. Das kantige, dunkelgraue Aluminium-Ladecase besitzt zwei transparente Sichtfenster (laut Hersteller von topografischen Karten inspiriert) und erinnert in seiner Gestaltung mit physischen Tasten an klassische Sony-Walkman-Modelle wie den WM-30. Die Ohrhörer selbst behalten das markentypische, transparente Design bei. Der technische Clou liegt in der zweigeteilten Aufnahmearchitektur:

Präsenzmeetings über das Ladecase: Im Case sind eigene Mikrofone verbaut, sodass es einfach auf den Tisch gelegt werden kann, um Meetings, Vorlesungen oder Gespräche vor Ort aufzuzeichnen. Gesteuert wird dies über eine separate rote „RECORD“-Taste sowie zwei pillenförmige Status-LEDs in Rot und Grün.

Telefonate über die Ohrhörer: Während Telefonaten oder Onlinebesprechungen übernehmen die Mikrofone in den In-Ear-Kopfhörern selbst die Aufzeichnung – auch unabhängig vom Case.

Programmierbare „TALK“-Taste: Eine zweite Taste namens „TALK“ (bekannt von den Nothing Ear (3)) dient dem schnellen Einsprechen eigener Sprachnotizen. Künftig soll diese Hardware-Taste frei programmierbar sein, um auch Befehle an KI-Assistenten oder Drittanbieter-Software zu senden.

KI in der Hosentasche

Die Ear (note) verstehen sich als Kombination aus klassischem Audioprodukt und persönlichem Produktivitätsassistenten. Nothing kündigt Hi-Res-Audio sowie die laut eigener Aussage bislang beste In-Ear-Klangqualität des Unternehmens an. Konkrete Spezifikationen zu Treibern, Bluetooth-Codecs, Active Noise Cancelling (ANC) und Akkulaufzeit stehen allerdings noch aus. Auf Software-Seite verwaltet eine Begleit-App sämtliche Audioaufnahmen, erstellt automatisch Transkripte und generiert KI-Zusammenfassungen. Darüber hinaus sollen die Ear (note) vor anstehenden Terminen automatische Briefings erstellen und nächste Arbeitsschritte vorschlagen können. Im Gegensatz zu geschlossenen Systemen unterstützt die Hardware mehrere KI-Agenten parallel – neben externen Diensten entwickelt Nothing dafür auch ein eigenes, dialogfähiges Sprachsteuerungssystem für wechselseitige Gespräche. Da das permanente oder spontane Aufzeichnen von Gesprächen rechtlich heikel ist, betont CEO Carl Pei umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen.

Nothing habe mit Anwaltskanzleien zusammengearbeitet, branchenübliche Datenschutzzertifizierungen eingeholt und in London ein eigenes Team für Datensicherheit eingerichtet. Noch unklar ist allerdings, ob und wie die LEDs am Case Gesprächspartnern vor Ort eindeutig signalisieren, dass eine Aufnahme läuft, sowie ob Audio- und Transkriptdaten lokal oder in der Cloud verarbeitet werden. Auch der Verkaufspreis steht laut Pei bislang nicht final fest. Der Firmenchef schloss gegenüber Bloomberg nicht aus, dass fortgeschrittene KI-Funktionen künftig an ein kostenpflichtiges Abonnement gekoppelt werden könnten. Zum Vergleich: Die regulären Nothing Ear (3) starteten 2025 bei 179,- Euro. Strategisch positioniert Nothing die Ear (note) direkt gegen dedizierte KI-Wearables wie das Plaud One / Plaud Note oder Amazons KI-Armband Bee. Gleichzeitig deutet die Fokussierung auf Audio-Hardware auf eine Neuausrichtung der Roadmap hin: Pläne für eine KI-Smartwatch sowie eine smarte Brille wurden laut Bloomberg vorerst verschoben, während Nothing 2027 wieder häufiger neue Smartphones veröffentlichen will. Pei selbst bremste zudem überzogene Erwartungen und erklärte, dass KI-Hardware vorerst ein Nischenmarkt bleiben werde.