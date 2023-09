Offiziell vorgestellt: Der Handheld-PC namens Lenovo Legion Go

Die Hardware hat neben seinen Spezifikationen ein paar interessante Dinge im Talon. Das Legion Go läuft, ähnlich wie der Asus ROG Ally, mit Windows 11. Lenovo arbeitet an einem eigenen Software-Launcher, um alle separaten PC-Stores zu verwalten, aber im Moment können wir AMD Ryzen Z1-Serien-CPUs und ein recht großes 8,8-Zoll-Display erwarten. Der Bildschirm ist QHD+ mit einem Seitenverhältnis von 16:10. Es hat eine Reihe von unterstützten Auflösungen, von 800p bis 1600p und von 60Hz bis zu satten 144Hz. Der IPS-Bildschirm unterscheidet sich weiter mit 500 nits Spitzenhelligkeit und einer Abdeckung von 97% des DCI-P3-Farbraums. Wie erwartet, unterstützt das Display auch Multi-Touch. Jede Version hat zudem ein Touchpad (ähnlich wie beim Steam Deck), das als Maus fungiert. Auch hier gibt es verschiedene Varianten, aus denen wir wählen dürfen.

Der PC- und Peripheriegerätehersteller Lenovo hat – nachdem man schon einiges wusste – offiziell das Legion Go angekündigt, ein Steam Deck-ähnliches Handheld-Gerät mit Tricks!

Sie alle verwenden AMDs neueste RDNA-Grafik und LPDDR5X-RAM. In Bezug auf die Konnektivität verfügt das Portable über einen Micro-SD-Steckplatz und zwei USB-C-Anschlüsse (USB 4.0, DP 1.4, PD 3.0). Es gibt auch eine 3,5-mm-Audio-Combo-Buchse. Neben Stick Drift-freien Controllern können beide Controller abgenommen werden, und die Rückseite des Geräts enthält ein Mausrad. Es gibt einen eingebauten Ständer, und das vielleicht Interessanteste an der Legion Go-Hardware ist, dass der rechte Controller mit einer mitgelieferten Controller-Basis verwendet werden kann, um als Joystick zum Zielen zu fungieren. Das Lenovo-Produkt wird diesen November ab 800,- Euro erhältlich sein, und zur offiziellen Website geht es hier entlang. Ist das etwas für euch?