Auch Lenovo will einen Handheld-PC à la Steam Deck und Nintendo Switch bringen

Nintendo hat da Weitblick bewiesen: Nun steigt auch Lenovo ins Handheld-Geschäft mit ein. Lest hier mehr!

Lenovo arbeitet an einem Legion Go

Dieser Bericht ist exklusiv auf Windows Central erschienen, und laut deren Quellen arbeitet Lenovo an einem Handheld-Gaming-PC namens Legion Go, der eine Version von Windows 11 für maximale PC-Gaming-Kompatibilität verwenden wird. Während die Details derzeit spärlich sind, heißt es, dass dieses Handheld-Gerät AMDs neue Phoenix-Prozessoren bekommt. Sie werden von AMD als Ultrabook-Prozessoren beschrieben und konzentrieren sich auf Effizienz, KI, Grafik und Spieleleistung für ultradünne Geräte. Dadurch dass Lenovos Gaming-Marke „Legion“ heißt, ist es umso glaubwürdiger, dass das Produkt dann tatsächlich Legion Go heißen wird.

Laut den Informationen könnte das Produkt einen 8-Zoll-Bildschirm haben, der ihn größer macht als der ASUS ROG Ally oder das Steam Deck, die beide ein 7-Zoll-Display haben. PC- und Konsolenspiele, die auf den PC portiert werden, sind oft für größere Monitore oder sogar Fernseher konzipiert, und auf kleineren Bildschirmen können UI-Elemente schwer zu sehen sein, insbesondere wenn das Spiel keine UI-Skalierungsoption hat. Ein größeres Display könnte dem Legion Go einen anständigen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen, wenn es leicht und ausgewogen bleibt, was natürlich noch abzuwarten ist. Denn schließlich wollen wir ja auch noch eine lange Akkulaufzeit haben! Mal sehen, was der PC-Hersteller, und ob er tatsächlich etwas abliefert. Dann wird noch interessant, wie sich das Ganze gegen eine eventuelle Nintendo Switch 2 schlägt, die ja auch 2024 kommen soll!