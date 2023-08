Offiziell: Englisches Kochbuch zu Stardew Valley erscheint im April 2024

Eric Barone, der Schöpfer von Stardew Valley veröffentlicht ein offizielles Kochbuch, das voller Rezepte aus der Landwirtschaftsim sein wird.

Kochen wie in Stardew Valley

Wir können jetzt schon das offizielle Stardew Valley-Kochbuch vorbestellen, das am 16. April 2024 erscheinen soll. Wie es der Name schon verrät, ist das gesamte Buch voll von Rezepten, die direkt aus dem Spiel stammen. Es wird auf Englisch erscheinen und bietet Rezepte zu Pumpkin Soup, Complete Breakfast, Farmer’s Lunch, Crab Cakes, Strange Bun, Roots Platter, Pink Cake und vielem mehr. Das Buch ist derzeit bei Amazon um 28,13 Euro sowie Barnes and Noble erhältlich.

Was diese Version des Stardew Valley-Kochbuchs offiziell macht, ist die Tatsache, dass sie von niemand anderem als dem Schöpfer des Spiels – Eric ‘ConcernedApe’ Barone – zusammen mit dem Autor von Stardew Valley Guidebook und Hollow Knight Wanderer’s Journal, Ryan Novak, mitverfasst wird. Das Buch wird über 50 Rezepte, lebendige Fotografien und originelle Illustrationen enthalten. Neben der Einführung des Stardew Valley 1.6-Updates arbeitet der Entwickler auch an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier sowie einem geheimen zweiten Spiel.