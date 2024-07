Offiziell: Double Dragon Revive bringt das Action-Spiel zurück

Arc System Works hat offiziell sein neues Double Dragon-Spiel vorgestellt, mit dem Namen Double Dragon Revive. Lest hier mehr!

Mehr zu Double Dragon Revive

Double Dragon Revive wird von Yuke’s entwickelt, dem Studio hinter vielen Wrestling-Spielen, einschließlich des jüngsten AEW-Titels. Revive soll 2025 für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und PC veröffentlicht werden. “Die Double Dragon-Serie hat das Side-Scroll-Action-Genre definiert, seit sie 1987 in die Spielhallen kam”, heißt es in einer Zusammenfassung. “Jetzt kehrt es als Double Dragon Revive zurück, dank der leidenschaftlichen Unterstützung von Retro-Spielfans im Laufe der Jahre!” Natürlich wäre so eine Ankündigung nur halb so viel wert, wenn es kein Video dazu gäbe. Deshalb hat Yuke’s selbstverständlich schon einen Trailer zusammengestellt, hier ist er für euch: