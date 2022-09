Offene Beta von Dragon Ball: The Breakers startet demnächst

Dragon Ball: The Breakers (wir berichteten bereits) bekommt diese Woche eine offene Beta, und zwei neue Charaktere (Farmer und Majin Buu) kommen hinzu!

Obwohl er nicht der bekannteste Charakter der Welt ist, trat der Farmer in einer Reihe der verschiedenen Handlungssträngen in Dragon Ball Z auf. Jetzt hat Bandai Namco angekündigt, dass wir im kommenden Dead by Daylight-ähnlichen Dragon Ball: The Breakers als er spielen können. Vor allem hat er eine Schrotflinte, aber die ist wahrscheinlich nicht so nützlich. Majin Buu kommt ebenfalls ins Spiel, und man kann wohl alle seine Formen spielen. Wie sich das Ganze dann genau abspielen wird, muss man erst absehen. Aber anscheinend können kleine Charaktere, die von Super Buu verschluckt wurden, in seinem Inneren weiter herumlaufen und möglicherweise wieder entkommen. Im Oktober erscheint das Game übrigens offiziell, es wird also nicht mehr lange dauern! Die Wartezeit wird zusätzlich versüßt, keine Sorge.

Bandai Namco kündigte nämlich auch an, dass ab dem 21. September ein offener Beta-Test für das Spiel bis zum 25. September stattfinden würde. Wir können das Spiel auf allen Plattformen ausprobieren, auf denen es verfügbar ist, also PS4, Xbox One, Serie, Nintendo Switch und PC über Steam. Obwohl die PS5-Version nicht speziell aufgeführt ist, können wir sie über die PS4-Version des Beta-Tests auf der Konsole testen. Da werden wohl Freezer und Cell zur Verfügung stehen, und es soll Skins vom Drachen Shenlong und Bulma geben. Fans können in Xenoverse 2 auch Belohnungen im Spiel erhalten, die auf euren Erfolgen in Dragon Ball: The Breakers basieren, und ihr könnt auch einiges in The Breakers freischalten, basierend auf euren Erfolgen in Xenoverse 2. Coole Sache!