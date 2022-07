Dragon Ball The Breakers erscheint am 14.10.2022

Bandai Namco Europe enthüllte vor kurzem den Dragon Ball: The Breakers Release-Termin. Demnach erscheint der neuestes Dragon Ball-Titel am 14. Oktober 2022. Zusätzlich wird es einen Closed Network Test am 06. und 07. August geben.

Worum geht’s?

Dragon Ball: The Breakers spielt im Dragon Ball Xenoverse-Universum und lässt ein Team von sieben Überlebenden versuchen, einem Räuber zu entkommen. Der Räuber, einer der Hauptgegner der Serie, muss seine überwältigende Macht und seine immer stärkeren Entwicklungen einsetzen, um die Überlebenden zu jagen und zu besiegen. Die Überlebenden sind normale Zivilisten, die in einer „Zeitsaum“ gefangen sind, die sie an einem Ort gefangen hält, an dem Raum und Zeit durcheinandergeraten sind. Das Hauptziel der Überlebenden ist es, der „Zeitsaum“ zu entkommen, indem sie verschiedene Gadgets benutzen. Das wertvollste davon sind die Transphären, die die Seelen von Superkriegern enthalten und bei Benutzung besondere Fähigkeiten und Kräfte verleihen.

In dieser gefährlichen Umgebung, die die Überlebenden mit dem Raider teilen, besteht die Hoffnung darin, die Superzeitmaschine zu benutzen, um der Zeitspalte zu entkommen, bevor der Feind unaufhaltsam wird.

Der Closed Network Test

Ein Closed Network Test wird am 06. und 07. August auf allen Plattformen stattfinden. Spielerinnen und Spieler können sich hier registrieren, um Zugang zu erhalten. Während dieses CNTs werden Freezer, der neu angekündigte Räuber und Cell zum Spielen verfügbar sein. Avatar, Oolong Survivor Skin und Bulma Survivor Skin werden ebenfalls als Überlebende spielbar sein.

Der CNT wird zu den folgenden Zeiten spielbar sein:

Samstag, 06. August – 14:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 06. August – 20:00 Uhr – 0:00 Uhr

Ein Open Beta Test wird zu einem späteren Zeitpunkt organisiert, weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.