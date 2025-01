No Rest for the Wicked: Breach, das erste große Update für 2025

Das erste große No Rest for the Wicked-Update, das 2025 erscheinen wird, wird als Breach bezeichnet. Was erwartet uns darin?

Über No Rest for the Wicked

Kurz vor Ende letzten Jahres entschuldigte sich No Rest for the Wicked-Entwicklerstudio Moon Studios für die längere Zeit der Funkstille, die auf den Early Access-Start des Spiels folgte, und versprach, im Laufe des Jahres 2025 regelmäßiger mit der Fangemeinde zu kommunizieren. Dies ist Teil eines Plans, im Laufe des neuen Jahres große neue Inhaltsupdates für das Spiel zu veröffentlichen, und nun hat der Entwickler den Schleier – leicht – von dem ersten davon gelüftet. Der Entwickler nennt es ein “monumentales” Update und veröffentlichte einen atemberaubenden – und ein wenig erschreckenden – zweiminütigen Teaser. Es ist schwer, viel daraus zu ziehen, aber es scheint eine neue Region zu geben, und etwas, das wie ein großer neuer Boss zu sein scheint.

Leider ist dies alles nur sehr vage, denn der Teaser ist eigentlich nur ein Vorgeschmack zum nächsten Wicked Inside Showcase, der für den 11. März geplant ist. Vermutlich werden wir hier ein tatsächliches Veröffentlichungsdatum für Breach erhalten. Die gute Nachricht ist, dass das Update signifikant genug zu sein scheint, um ein ganzes eigenes Schaufenster zu rechtfertigen, nicht bloß einen einfachen Blogbeitrag. In diesem Sinne versprach Moon Studios auch, dann auch eine aktualisierte Roadmap zu veröffentlichen, die nur Gutes verheißt. Selbst unvollendet, wie es war – und ist – No Rest for the Wicked bleibt eines der interessantesten Genre-Mischungsspiele des letzten Jahres. Hier geht’s zu unserem Testbericht, und gleich im Anschluss folgt der Teaser für euch: