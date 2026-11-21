Nach der Einführung von PlayStation 5 und PC-Vorbestellungen letzte Woche sind digitale Vorbestellungen von Switch 2 und Switch für Professor Layton und die neue Welt des Dampfes jetzt verfügbar.

Über Professor Layton und die neue Welt des Dampfes

Das Spiel kostet 64,99 Euro und die offizielle Website wurde ebenfalls mit Story- und Gameplay-Informationen aktualisiert. Wie bereits angekündigt umfasst die Vorbestellungen die „Layton Series Soundtrack Selection“, einen digitalen Soundtrack mit 11 Musikstücken aus der Professor Layton-Serie. Die Tracks sind über das Menü „Geheimer Inhalt“ im Spiel zugänglich. Die Geschichte entfaltet sich in Amerika, wo die Ära des Wilden Westens zu Ende gegangen ist und das Land in ein neues Zeitalter der Entwicklung fortschreitet. Ein Brief von Luke führt Layton zu Steam Bison, einer Stadt, die für ihre Erfindungen bekannt ist. Steam Bison hat dank der Dampfmaschine schnelle technologische Fortschritte erlebt. Aber mysteriöse Ereignisse entfalten sich nacheinander, von einem Phantom-Bewaffneten, der eine wohlhabende Erbin entführt hat, bis hin zu einer Zombiebande, die die Stadt bedroht. Layton und Luke schließen sich erneut zusammen, um diese seltsamen Ereignisse zu untersuchen und sich auf ein großes Rätsellöseabenteuer zu begeben.