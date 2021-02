Nintendo Switch: Verkaufszahlen 2020 brechen sämtliche Rekorde

Die Nintendo Switch hat laut einer Pressemitteilung 2020 verkaufstechnisch hervorragend abgeschnitten. Lest hier mehr!

Nintendo ist zufrieden

Das gesamte Jahr 2020 stand wohl im Zeichen der Nintendo Switch, wenn es nach den Verkaufszahlen geht. Offiziell hat der Konzern 24,1 Millionen Konsolen im Jahr 2020 verkauft. Trotz des relativen Alters der Switch konnte man einen 35 %-Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Übrigens hat die Switch auch den eigenen Rekord gebrochen, was verkaufte Einheiten binnen eines Jahres angeht.

Bleiben die Verkäufe der Nintendo Switch weiterhin so stark, obwohl sie schon vier Jahre alt ist, wird das Gerät auch der legendären Nintendo Wii nahe kommen. Weiters wurde Animal Crossing: New Horizons (hier geht es zum Test) bereits über 31 Millionen Mal verkauft. Das einzige Nintendo-Spiel, das besser abschnitt, ist Mario Kart 8 Deluxe (über 34 Millionen). Trotz Tablets und Smartphones geht es Nintendo außerordentlich gut, möge es auch die nächsten Jahre so bleiben!