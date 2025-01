Nintendo Switch 2: Die magnetischen Joy-Cons waren schon fürs Original gedacht

Nintendos Switch 2 wurde endlich enthüllt und es scheint, dass einige der Funktionen dieses Nachfolgesystems seit Jahren in der Entwicklung sind.

Eine davon ist etwa die magnetische Verbindung für die Switch 2 Joy-Con-Controller, die das physische Schienensystem auf dem ursprünglichen System ersetzt. Die ehemaligen Nintendo Minute-Moderatoren Kit und Krysta haben ein Interview mit Nintendos Yoshiaki Koizumi im Jahr 2017 hervorgehoben, das damals enthüllte, dass Nintendo bereits Magnete in Betracht zieht, um den Joy-Con an die ursprüngliche Switch-Hardware anzuschließen. Leider gab es damals einige Designprobleme und so entschied sich das Team für mechanische Schienen. Letztendlich haben sich diese magnetischen Verbindungen nun bewahrheitet – es wird im Ankündigungstrailer gezeigt, wie wir die Taste auf der Rückseite der Nintendo Switch 2 Joy-Con drücken können, um die Controller vom Hauptpanel zu lösen.

Yoshiaki Koizumi sagte über das Joy-Con-Schienensystem von Switch: “Wir haben viele verschiedene Dinge in Bezug auf die Verbindung des Joy-Con an die Konsole ausprobiert, und eine, über die mich damals besonders begeistert war, war die Verwendung von Magneten, die wie ein Schnappen direkt an der Konsole waren, aber wie man sie spielte, manchmal fiel sie einfach in den Schoß, aber weil wir immer noch etwas haben wollten, das stabil genug war, damit man sich an der Konsole festhalten konnte, aber auch diese Art von befriedigendem Schnappen gab, die die Magnete taten, so kamen wir auf die mechanische Schienen, die Ihnen einen Klick geben.” Nintendo wird bei seiner bevorstehenden Direct-Sendung, die am 2. April 2025 stattfinden wird, mehr über die Switch 2-Konsole enthüllen.