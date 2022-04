Niantic Labs will mit Peridot an Pokémon Go-Erfolg anknüpfen

Niantic Labs liebt niedliche Kreaturen in AR-Handyspielen. Nach Pokémon Go und Pikmin Bloom soll nun Peridot folgen – ein ganz neuer Titel!

Mehr über Peridot

Anstatt das nächste Franchise mit einem Spiel zu beglücken, setzt Niantic nun auf seine eigene IP mit einem neuen AR-Erlebnis namens Peridot. Der Titel ist nach den Lebewesen in der Mitte des Spiels benannt. Peridots, oder auch Dots, wie Niantic sie nennt, sollen euch von der Geburt bis zum Erwachsenenalter begleiten. Sie können aufgezogen und gezüchtet werden, um neue Variationen von den Tierchen zu schaffen. Da es sich um ein AR-Spiel wie Pokémon Go handelt, dürft ihr dann mit euren Dots in der echten Welt umherreisen. Dort helfen sie euch, Gegenstände in der Welt zu finden oder um ein Foto an einem lokalen Wahrzeichen schießen zu können.