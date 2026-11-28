Keine Sorge: Die Werwölfe in The Witcher 3 Remastered sind nun mit dem Update wieder so wie früher. Es lag also nicht an uns!

Über das The Witcher 3 Remastered Update

„Es wurde ein Problem behoben, bei dem Werwölfe bei höheren Schwierigkeitsgradeinstellungen zu schnell Gesundheit regenerieren konnten“, heißt es in den Patch-Notizen, „das es unmöglich machte, sie zu besiegen.“ Ein weiteres Problem, das einige Spieler mit The Witcher 3 Remastered hatten, war die Beleuchtung, wobei insbesondere die Innenräume zu dunkel aussahen, während einige andere Orte ausgewaschen waren. Gute Nachrichten: „Verschiedene Beleuchtungsprobleme an mehreren Standorten und Zwischensequenzen wurden behoben“, heißt es in den Patch-Notizen, „einschließlich übermäßig heller oder dunkler Bereiche, inkonsistenter Beleuchtungsübergänge und Flimmern.“

Sie haben auch „verschiedene Beleuchtungsprobleme mit Haaren behoben, wenn Path Tracing aktiviert ist“ und „verschiedene Path Tracing- und Ray Reconstruction-Optimierungen und visuelle Verbesserungen vorgenommen, einschließlich Beleuchtung, Schatten und Wasserwiedergabe“. Das sind alles positive Dinge, aber die Gleichgewichtsänderungen bei verschiedenen Anzeichen und Mutationen werden umstrittener sein. Und falls ihr eure Gwent-Sammlung nicht vervollständigen konntet, weil die Karte von Zoltan Chivay nicht aufgetaucht ist, sagen die Patch-Notizen, dass sie jetzt an der richtigen Stelle unter dem Baum des gehängten Mannes in Velen erscheinen wird.