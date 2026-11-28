Die Sims 4 hat seit dem Start vor 12 Jahren einen stetigen Strom von Inhalten erhalten. So viele, dass jetzt sogar welche verschenkt werden!

Über die Die Sims 4-DLCs

Allerdings war 2026 besonders trocken. Die letzte große Erweiterung, Royalty & Legacy, wurde im Februar veröffentlicht, und abgesehen von Kits hat das Spiel dieses Jahr nicht viel Inhalt erhalten. Dies kann daran liegen, dass sich das Team auf das Projekt Renee konzentriert (das möglicherweise auf Eis gelegt wird) oder an internen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Private-Equity-Verkäufe von Electronic Arts. Zum Glück wird das Sims-Team das Jahr mit acht Wochen Werbegeschenken positiv beenden. Vom 26. November bis zum 14. Januar können sich Fans bei Die Sims 4 anmelden und ein kostenloses Maker Pack beanspruchen. Das erste Werbegeschenk ist das Rock & Carry Maker Pack von Bostyny. Es enthält eine dekorative Handtasche – perfekt, um das Haus zu dkorieren! – und eine Kopfhörer, die als diskreter Lautsprecher verwendet werden können.

Maker Packs sind kostenpflichtige benutzerdefinierte Inhalte, die normalerweise auf dem Sims 4 Marketplace erhältlich sind. Es ist eine großartige Möglichkeit, Fans zu belohnen und CC-Ersteller zu fördern. Während dieses festlichen Ereignisses können die Fans insgesamt 13 Maker Packs beanspruchen. Wir werden nicht wissen, was kommt, bis jedes Paket veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass sie zur gleichen Zeit wie normale Updates erscheinen, sodass die Gamer nachsehen können, wann immer es ein Werbegeschenk gibt. Hier sind die Daten, an denen jedes Geschenk verfügbar sein wird:

26. November

30. November

3. Dezember

7. Dezember

10. Dezember

14. Dezember

17. Dezember

21. Dezember

23. Dezember

4. Januar

7. Januar

11. Januar

14. Januar

Die erste Belohnung ist bis zum 6. Januar verfügbar, was bedeutet, dass die Fans insgesamt 41 Tage Zeit haben, sie zu beanspruchen. Daher sollten die Fans etwa sechs Wochen Zeit haben, um jede Belohnung einzufordern, sobald sie freigeschaltet ist. Solange sich die Spieler also im Januar anmelden, können sie in dieser Weihnachtszeit so gut wie alle Die Sims 4-Geschenke ergattern.