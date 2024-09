Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered kommt im Dezember

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered erschien in der neuesten State of Play-Präsentation und kommt am 10. Dezember für PlayStation.

Die Seite für das Spiel, die im Sommer erstmals auf der Basis einer Statue der San Diego Comic-Con erwähnt wurde, war anscheinend im Vorfeld zu früh live gegangen. Diese Seite hatte den folgenden Text: “Feiern Sie das 25-jährige Jubiläum von Soul Reaver. Erleben Sie den epischen Konflikt von Kain und Raziel in Originalform oder mit remasterten Grafiken.“ Laut der Seite enthält das Bundle Legacy of Kain: Soul Reaver und Legacy of Kain: Soul Reaver 2. Die Auflistung geht weiter: “Jahrhunderte nachdem Ihr ehemaliger Meister, Kain, Sie verraten und hingerichtet hat, erheben Sie sich wieder und begeben sich auf eine unerbittliche Suche nach Rache.“

„Nutzen Sie die Kräfte eines Wraiths. Töte deine ehemaligen Vampirbrüder mit deinen Krallen, Bolzen telekinetischer Energie und der elementaren Wraith Blade. Werde stärker, indem du die Seelen deiner Feinde verschlingst. Verschiebung zwischen den Reichen. Der ältere Gott hat dir die Fähigkeit gewährt, zwischen den spektralen und materiellen Reichen zu wechseln. Durchquere die Reiche, um Rätsel zu lösen, neue Wege zu entdecken und deine Feinde zu besiegen.“ Im Jahr 2022 sagte Crystal Dynamics, dass es eine überwältigende Resonanz auf eine Umfrage erhielt, die das Interesse an einer möglichen Wiederbelebung von Legacy of Kain messen sollte. Nun wissen wir es also – freut ihr euch darauf?