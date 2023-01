Neues Smartphone vorgestellt: Das Lenovo ThinkPhone by Motorola

Das Lenovo ThinkPhone by Motorola wurde entwickelt, um Unternehmen ein Smartphone-Erlebnis der Marke Lenovo Think zu bieten.

Mehr zum Lenovo ThinkPhone

Seit Jahren geht es bei ThinkPad darum, Kundenprobleme durch innovative Technologie, zuverlässige Qualität und zweckmäßiges Design zu lösen. Das betrifft sowohl Desktop-PCs, Laptops und nun wohl auch Smartphones! Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des ThinkPad freut sich Motorola, mit dem ThinkPhone den passendsten Begleiter für ein ThinkPad vorzustellen. Dieses Gerät sei eine einzigartige Kombination aus mobiler Innovation von Motorola und dem Bestreben von Lenovo, seinen Unternehmenskunden hochsichere Lösungen zu bieten. Das Smartphone verfügt über leistungsstarke Premium-Spezifikationen in Kombination mit einem einzigartigen Design und lässt sich nahtlos an ein aktuelles ThinkPad anbinden, das ebenfalls zahlreiche neue Sicherheitsfunktionen enthält.

Mit dem ThinkPhone steht Kunden ein komplettes Paket von Sicherheits- und Supportfunktionen zur Verfügung, das nahtlosen Schutz und volle Verwaltbarkeit bietet, unterstützt durch ThinkShield. ThinkShield ist eine Sicherheitsplattform mit grundlegenden Sicherheitsrichtlinien, Funktionen, spezieller Hardware, Software und Prozessen, die die Sicherheit des gesamten Geräts gewährleisten. Organisationen können sich darauf verlassen, dass die Geräte ihres Unternehmens mit integrierten hardwarebasierten und erstklassigen KI-basierten Sicherheitslösungen wie Moto Threat Defense geschützt sind. Darüber hinaus können sie die Flotte mit Zero Touch einfach an Endbenutzer verteilen und sie mit Geräteverwaltungslösungen wie Moto OEMConfig und Moto Device Manager verwalten.

Sicher auf jeder Ebene

Dieses neue Telefon wird auch mit Moto Secure geliefert, einer App, die als Drehscheibe für Elemente im Zusammenhang mit Sicherheit und Datenschutz dient. In Kombination mit Moto OEMConfig oder Moto Device Manager können IT-Admins Moto Secure-Funktionen aus der Ferne konfigurieren, von Sperrbildschirmeinstellungen über Netzwerkwarnungen bis hin zur Verschlüsselung des Pin-Layouts. Zusätzlich wird das ThinkPhone mit Moto KeySafe ausgeliefert, einem separaten Prozessor, der auf Android läuft und eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügt, um die sensibelsten Daten im Smartphone besser zu schützen. Er isoliert PINs, Passwörter und kryptografische Schlüssel und speichert sie in einer Umgebung, die die Daten von innen heraus schützt.

Abgesehen davon ist das Gerät nach MIL STD 810H zertifiziert und besteht aus leichter Aramidfaser, die stärker als Stahl ist, einem Rahmen aus Flugzeugaluminium und Gorilla Glass Victus, so dass es Stöße und Stürze aus bis zu 1,25 Metern problemlos übersteht. Und dank der IP68-Zertifizierung ist das ThinkPhone bis zu 30 Minuten lang staub- und wassergeschützt bei einer Wassertiefe von bis zu 1,5 Metern – so gehen weder Zeit noch Geschäfte durch unnötige Systemausfälle verloren. Und das alles in einem hochwertigen, widerstandsfähigen und langlebigen Design. Das Smartphone verfügt zudem über die seitlich angebrachte und individualisierbare Red Key-Taste, die sofortigen Zugriff auf die wichtigsten Apps bietet oder Smartphone und PC sofort miteinander verbindet.

Das kann die Kombo

Das Lenovo ThinkPhone by Motorola führt die Think2Think-Konnektivität mit Ready For ein, eine Reihe von Produktivitätserlebnissen, die Geschäftsanwender:innen eine nahtlose Geräteintegration zwischen Smartphone und Notebook ermöglichen. Zu den Think2Think Funktionen gehört etwa Instant Connect: Telefon und PC erkennen sich, wenn sie sich in der Nähe befinden und verbinden sich über WLAN. Genauso könnt ihr dann eine einheitliche Zwischenablage nutzen, die eine nahtlose Übertragung von kopiertem Text oder aktuellen Fotos, gescannten Dokumenten und Videos zwischen Geräten durch Einfügen in eine beliebige App auf dem Zielgerät ermöglicht. Zudem erwarten euch vereinheitlichte Benachrichtigungen, die alle Hinweise synchronisiert und euch das Leben leichter macht.

Dann gibt es noch eine nahtlose Dateiablage (einfaches Ziehen und Ablegen von Dateien zwischen ThinkPhone und PC), App-Streaming, das euch jede Android-App direkt auf dem PC öffnen lässt, aber auch eine erweiterte Webcam. Dadurch dürft ihr die Vorteile der leistungsstarken Smartphone-Kameras und KI-Funktionen nutzen und sie nahtlos als Webcam für all eure Video-Calls verwenden. Nicht nur das, auch ein sofortiger Hotspot steht euch zur Verfügung: Mit nur einem Klick könnt ihr euch direkt mit dem Internet verbinden und so die 5G-Konnektivität des Smartphones nutzen. Das macht natürlich Sinn für alle Heavy User und erleichtert das tägliche Arbeiten so Schritt für Schritt. Kann das Handy auch so mit seinem Datenblatt (zur offiziellen Website) überzeugen?

Die Technik des ThinkPhone

Neben vorinstallierten Microsoft 365-, Outlook- und Teams-Apps sind auch noch andere Programme enthalten, die euch etwa ein PDF einscannen oder ein Dokument mit eurer Stimme diktieren lassen. Um sicherzustellen, dass die Arbeitsabläufe der Anwender:innen auch in den kommenden Jahren auf höchstem Niveau bleiben, wird dieses Smartphone von der Snapdragon 8+ Gen 1-Mobile Platform angetrieben. Diese Plattform ist jeder Aufgabe gewachsen und selbst die anspruchsvollsten Arbeitsabläufe laufen reibungslos ab. Darüber hinaus ist das ThinkPhone mit 5G-Technologie und Wi-Fi 6E-Kompatibilität ausgestattet und nutzt damit den neuen 6-GHz-Wi-Fi-Standard, der die schnellsten heute verfügbaren Internetgeschwindigkeiten ermöglicht.

Das ThinkPhone ist mit einem großen 6,6-Zoll-FHD+-Display ausgestattet, und dank des großen Akkus haben Nutzer:innen eine Akkulaufzeit von mehr als 36 Stunden, damit sie immer in Verbindung bleiben. Das Handy wird mit einem 68-W-TurboPower-Universalladegerät geladen – in wenigen Minuten habt ihr Saft für den ganzen Tag. Damit nicht genug, es gibt auch eine 50 MP-Hauptkamera, die unabhängig von den Lichtverhältnissen bei jedem Videoanruf eine erstklassige Bildqualität liefern soll. Diese Flaggschiff-Ultra-Pixel-Kamera ist ideal, um selbst die kleinsten Details zum Leben zu erwecken, indem sie Fotos mit 32 x mehr fokussierenden Pixeln, präzisere Bilder von Projekten, Notizen und Skizzen aufnimmt – alles in unglaublicher Klarheit und Detailgenauigkeit. Wär das etwas für euch?