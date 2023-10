Neues Guitar Hero ist in Arbeit, dank KI-Technologien leichter machbar

Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, hat Berichten zufolge erneut angedeutet, dass ein neues Guitar Hero-Spiel in Arbeit sein könnte.

Mehr zum neuen Guitar Hero

Wie von Windows Central berichtet wurde, hielt Kotick am Dienstag ein internes Treffen mit Mitarbeitern von Activision Blizzard ab, in dem er den Zustand des Unternehmens vor seiner scheinbar bevorstehenden Übernahme durch Microsoft diskutierte. Während des Treffens begann Kotick Berichten zufolge zu diskutieren, wie Microsofts Stärke in der Technologieforschung zu Verbesserungen in der Art und Weise führen könnte, wie Activision seine Spiele herstellt. “Ein großer Teil dessen, was ich bei Microsoft gesehen habe, ist Forschung. Und sie entwickeln sich in Bereichen, die außergewöhnlich sind. Und so in der Lage zu sein, ihre KI- und maschinelle Lernfähigkeit, die Datenanalyse, neue Denkweisen über Grafiken zu nutzen – ich sehe einfach unbegrenztes Potenzial für das, was wir tun”.

Dann, was darauf hindeutet, dass ein neuer Eintrag in der erfolgreichen Musikserie des Verlags in Arbeit ist, fügte er hinzu: “Das Wiederauftauchen von Guitar Hero und anderen Dingen wäre ohne die verschiedenen Arten von Ressourcen nicht möglich. Und so, wissen Sie, nur die endlosen Möglichkeiten für die Zukunft sind einfach unglaublich aufregend”. Kotick hatte bereits Anfang des Jahres gesagt, dass er der Meinung sei, dass ein neues Guitar Hero-Spiel mit KI-Technologie erstellt werden könnte. Kotick sagte auch im Januar 2022, dass er, sollte die Übernahme von Microsoft abgeschlossen sein, die Rückkehr der „in „den Ruhestand geschickten“ Serie sehen möchte, wobei er dabei Guitar Hero (zum Test der Live-PS4-Version)und Skylanders (für Wii und für Xbox) als zwei Beispiele anführte. Mir persönlich ist noch nicht klar, was die KI damit zu tun haben soll – nur ein weiterer Buzzword-Gebrauch der Marke Activision Blizzard?