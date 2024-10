Neues Feature: Nintendo lädt zu geheimnisvollem Playtest-Programm für Switch ein

Nintendo hat unlängst zu einem Playtest-Programm eingeladen, bei dem neue Switch-Online-Funktionen getestet werden.

Neues für Nintendo Switch

Hier ist die offizielle Ankündigung des Herstellers:

Wir werden einen Test mit dem Namen Nintendo Switch Online: Playtest Program durchführen. Dieser Test bezieht sich auf eine neue Funktion von Nintendo Switch Online für Nintendo Switch. Für die Teilnahme an diesem Test suchen wir Nutzer, die über eine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket verfügen. Nutzer müssen eine exklusive Software auf ihre Nintendo Switch-Konsole herunterladen, um teilnehmen zu können. Interessierte können sich hier bewerben und die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Oktober. Was die Spieltestzeit beläuft, so wird sie vom 23. Oktober bis zum 5. November laufen.

Wenig überraschend: Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der besagte Spieltest schon rappelvoll mit Kandidat*innen, und das, ohne dass man überhaupt weiß, was da kommen wird. Natürlich, was auch immer die Leute testen, die Chancen stehen gut, dass es für den Nachfolger der Switch sein wird, den wir vorerst Switch 2 nennen. Während Nintendo noch keine Ankündigung diesbezüglich in irgendeiner Weise gemacht hat, heißt es in den neuesten Gerüchten, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und die neue Konsole irgendwann im März oder April 2025 veröffentlicht wird. Macht Sinn, denn schließlich hat Nintendo die Riesen-Chance, mit der Nintendo Switch die meistverkaufteste Heimkonsole aller Zeiten zu haben, und eine Ankündigung vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft wäre kontraproduktiv!