Neuer Trailer zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes veröffentlicht

Habt ihr eine Minute Zeit? Mehr braucht Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes gar nicht für einen Überblick des kommenden JRPG.

Mehr zu Hundred Heroes

505 Games und Rabbit & Bear Studios geben bekannt, dass der Titel offiziell am 23. April 2024 für alle aktuellen Plattformen erscheinen wird. Das umschließt den PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch. Der Titel ist eine Hommage an die Genso Suikoden-Reihe, und immerhin arbeiten Stammmitglieder der alten Serie an diesem neuen Game mit. Es wird wieder über 100 rekrutierbare Charaktere geben, Duelle, ganz viel politische Story und jede Menge Wendungen – die Fanbase ist jedenfalls entzückt. Auf Kickstarter hat Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 2020 einen Rekord aufgestellt, und der Action-Ableger namens Rising kann sich dafür, dass es nur als erster Blick auf die Welt des Spiels dient, ebenfalls sehen lassen. Hier ist jedenfalls der einminütige Übersichtstrailer zum kommenden Rollenspiel für euch – kann das was?