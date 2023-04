Neuer Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer macht Lust auf mehr

Bereits bei den Marvel-Superheldenfilmen 2023 erwähnt, kommt der Kinostart und damit das Comeback von Miles Morales immer näher – als Vorbereitung darauf veröffentlichte Sony nun einen brandneuen Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer, der die Vorfreude auf den Kinostart Anfang Juni noch weiter steigert.

Was erwartet euch?

Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Oscar-gekrönten Spider-Verse-Saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse, zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinandergeraten, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt.

Mit einem bahnbrechenden visuellen Stil begeisterte „Spider-Man: A New Universe“ weltweit die Kinobesucher und erhielt unzählige Preise, u.a. den Oscar für den besten animierten Film. Nun kehrt Miles Morales unter der Regie von Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson für ein neues Abenteuer auf die große Leinwand zurück. Das Drehbuch stammt von Phil Lord & Christopher Miller und David Callaham, produziert wurde er von Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller und Christina Steinberg. Als Executive Producer zeichnen Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Aditya Sood, Rebecca Karch und Brian Bendis verantwortlich.