Die 30-jähirge Stuntfrau Anna ist in einer glücklichen Beziehung mit Natan, bis sie sich an einem Filmset in Ève verliebt – die Schauspielerin, die sie doubelt. Überwältigt von einem bisher unbekannten Verlangen steht Annas Leben auf dem Kopf und sie vor der Frage, ob sie mutig genug ist, sich von der Heterosexualität zu lösen und sich dem neuen Begehren hinzugeben.

Background und Produktion

Regisseurin und Autorin Iris Brey setzt mit SPLIT ihre theoretische Auseinandersetzung mit dem „Female Gaze“ erstmals selbst in bewegte Bilder um. Der Film erzählt vom Aufbruch aus einem heterosexuellen Leben, den Brey nicht nur als Liebesgeschichte, sondern als körperliche und emotionale Erfahrung inszeniert. Anhand zahlreicher Bezüge zu Künstlerinnen und Wegbereiterinnen wie Germaine Dulac und Delphine Seyrig verankert Brey SPLIT in einer feministischen Film- und Kulturgeschichte und schlägt so eine Brücke zwischen vergangenen und gegenwärtigen Bildern queeren Begehrens.

Teilnahmebedingungen

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Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!