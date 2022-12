Marvel Filme 2023: Welche Superheldenstreifen erwarten uns?

Nach Wakanda Forever, Thor Love and Thunder und Doctor Strange 2 werfen wir schon jetzt einen Blick auf die Marvel Filme 2023. Wie geht es mit der MCU Phase 5 weiter? Die Antwort findet ihr bei uns. Diese Marvel Filme 2022 erwarten uns: Ant-Man and the Wasp: Quantumania – (Kinostart 15. Februar 2023) In Ant-Man and the Wasp: Quantumania, der offiziell den Startschuss für Phase 5 des Marvel Cinematic Universe gibt, kehren die Superhelden-Partner Scott Lang (Paul Rudd) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) zurück, um ihre Abenteuer als Ant-Man and the Wasp fortzusetzen. Gemeinsam mit Hopes Eltern Hank Pym (Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) erforschen Sie die Tiefen des Quantenreichs und stoßen dabei auf allerlei seltsame neue Kreaturen. Auf sie wartet ein episches Abenteuer, das alle Grenzen sprengt, die sie bisher für möglich hielten, und sie schließlich zu Kang (Jonathan Majors) führt. Peyton Reed übernahm erneut die Regie, als Produzenten zeichnen Kevin Feige und Stephen Broussard verantwortlich.

Guardians of the Galaxy Volume 3 (5. Mai 2023) Lange ist es her, seit wir den letzten Soloauftritt der Guardians of the Galaxy sehen konnten. Umso erfreulicher ist es, dass es nächstes Jahr im Sommer ein Wiedersehen mit Starlord, Rocket, Drax, Nebula & Co. gibt. Thanos ist besiegt, doch gibt es immer noch viel zu tun im Universum. Doch nicht überall hinterlassen die Guadians Freude bei ihren Besuchen, wie ihr im folgenden Trailer sehen könnt. Viel Spaß damit!

The Marvels (Kinostart 26.Juli 2023) The Marvels ist ein angekündigter US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm von Regisseurin Nia DaCosta, der im Juli 2023 in die US-amerikanischen Kinos kommen soll. Es handelt sich um den 33. Spielfilm innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU) und um eine Fortsetzung zu Captain Marvel (hier geht’s zu unserem Test) aus dem Jahr 2019 sowie der Fernsehserie Ms. Marvel aus dem Jahr 2022. In der Hauptrolle wird Brie Larson zu sehen sein. (Quelle Wikipedia)

Spider-Man: Across the Spider-Verse (23. Juni 2023) Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Oscar®-gekrönten Spider-Verse-Saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse, zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinandergeraten, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt. Mit einem bahnbrechenden visuellen Stil begeisterte „Spider-Man: A New Universe“ weltweit die Kinobesucher und erhielt unzählige Preise, u.a. den Oscar für den besten animierten Film. Nun kehrt Miles Morales unter der Regie von Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson für ein neues Abenteuer auf die große Leinwand zurück. Das Drehbuch zu Spider-Man: Across the Spider-Verse, der auf den MARVEL Comics basiert, stammt von Phil Lord & Christopher Miller und David Callaham, produziert wurde er von Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller und Christina Steinberg. Als Executive Producer zeichnen Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Aditya Sood, Rebecca Karch und Brian Bendis verantwortlich.