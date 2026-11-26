Am 26. November startet das Erotik-Drama SPLIT der Autorin und Regisseurin Iris Brey im Heimkino. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Die 30-jähirge Stuntfrau Anna ist in einer glücklichen Beziehung mit Natan, bis sie sich an einem Filmset in Ève verliebt – die Schauspielerin, die sie doubelt. Überwältigt von einem bisher unbekannten Verlangen steht Annas Leben auf dem Kopf und sie vor der Frage, ob sie mutig genug ist, sich von der Heterosexualität zu lösen und sich dem neuen Begehren hinzugeben.