Drei Wochen vor dem weltweiten Kinostart sorgt Marvel Studios‘ Avengers: Doomsday für historische Zahlen im Netz.

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Der am 23. und 24. November veröffentlichte finale Haupttrailer erreichte innerhalb der ersten 24 Stunden rund 563 Millionen Aufrufe. Damit bricht der Clip den bisherigen Disney-internen Allzeitrekord, den zuvor der eigene Teaser zu Doomsday (503 Millionen Views) hielt. In der ewigen Bestenliste aller Filmtrailer belegt Avengers: Doomsday nun Platz zwei hinter Sonys Spider-Man: Brand New Day (718,6 Millionen Aufrufe). Branchenbeobachter heben hervor, dass finale Trailer in der Regel deutlich weniger Reichweite erzielen als erste Teaser. Doomsday übertraf seinen eigenen Teaser jedoch um 60 Millionen Aufrufe und erreichte mehr als das Vierfache des finalen Trailers von Spider-Man: Brand New Day (131 Millionen Views). Auf Social-Media-Plattformen generierte der Clip fast eine Million Erwähnungen in 24 Stunden, belegte die ersten drei Plätze der YouTube-Film-Trends und führte acht Stunden lang die weltweiten Trends auf X an. Über sämtliche bisherigen Teaser, Ankündigungen und Trailer hinweg kommt der Film bereits auf kumulierte 3,3 Milliarden Aufrufe. Hinter der Kamera stehen erneut die Brüder Anthony und Joe Russo, die dem Film laut eigenen Angaben eine Laufzeit von rund 150 Minuten verleihen – vergleichbar mit Avengers: Infinity War (149 Minuten), aber kürzer als Avengers: Endgame (181 Minuten).

Im Mittelpunkt des Konflikts steht Doctor Doom, verkörpert von Robert Downey Jr., dem ehemaligen Iron Man. Doom nutzt Wissenschaft und Magie, um eine drohende Krise im Multiversum zu instrumentalisieren, die unter anderem durch die Zeitreise-Eingriffe der Avengers in Endgame ausgelöst wurde. Der dreiminütige Trailer vereint erstmals Helden aus drei verschiedenen Marvel-Universen gegen Doom und seine Sentinels. Zu sehen sind unter anderem ein emotionales Wiedersehen mit Steve Rogers (Chris Evans) samt Familie und den Fantastic Four (darunter Pedro Pascal als Reed Richards und Vanessa Kirby als Sue Storm), Thor (Chris Hemsworth), Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sowie Cyclops (James Marsden), der die klassischen X-Men um Professor X (Patrick Stewart) und Magneto (Ian McKellen) aufs Schlachtfeld führt. Avengers: Doomsday startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen und internationalen Kinos. Die weltweiten Ticket-Vorverkäufe haben Schätzungen zufolge bereits 125 bis 150 Millionen US-Dollar überschritten, davon über 80 Millionen US-Dollar allein in Nordamerika. Für das US-Startwochenende prognostizieren Analysten zwischen 340 und 410 Millionen US-Dollar, womit der bisherige Startrekord von Spider-Man: Brand New Day (360,1 Millionen US-Dollar) in Reichweite liegt.