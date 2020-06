Neuer Little Devil Inside Trailer beim PS5 Reveal Event veröffentlicht

Endlich! Das PS5 Reveal Event hat stattgefunden und verspricht eine spannende neue Konsolengeneration – neben der Konsole selbst haben wir auch unzählige neue Spiele-Ankündigungen zu Gesicht bekommen. Darunter wurde ein neuer Trailer zu Little Devil Inside gezeigt.

Ich hatte in diesem Arktikel schon erwähnt, dass ich Neuigkeiten zu diesem kleinen aber ambitionierten Indiespiel erwarte. Nun ich war total überrascht, als ich Little Devil Inside im Stream gesehen habe. Das Entwicklerstudio Neostream überzeugt erneut mit einem interessanten, umfangreichen Trailer. Die Handlung dreht sich um einen Professor welcher, mithilfe eines jungen Entdeckers, übernatürlichen Ereignissen nachspürt und Kreaturen studiert. Wir bereisen unterschiedliche Länder und Gebiete, stellen uns jeder Gefahr und versuchen am Leben zu bleiben um die verschiedensten Monster zu erblicken. Ein Survival- Action-Adventure mit kreativem Comic-Look, das hoffentlich bald erscheinen wird.

Wenn ihr auf den Titel ähnlich gespannt seid, habe ich für euch, weiter unten, noch einen Gameplay-Trailer, welcher vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde.