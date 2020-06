Das PS5 – The Future of Gaming Event geht nach Absage der diesjährigen E3 heute ab 22:00 Uhr digital via Stream über die Bühne.

Stefan, Johannes und Max sind heute ab 21:45 im Livestream auf YouTube und kommentieren das PlayStation 5 Reveal Event!

Schaltet ein und diskutiert mit uns im Chat über die Neuheiten und potentiellen Launchtitel der PS5.