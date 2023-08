Neue Titel für den Xbox Game Pass im August 2023

Neue Ergänzungen kommen an: Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre, Sea of Stars und Gris erscheinen allesamt auf Cloud, Konsole und PC.

Die Neulinge auf Xbox Game Pass

Firewatch kommt ab 17. August und ist das einflussreiche First-Person-Erzählungs-Abenteuerspiel aus dem Jahr 2016, das ein Geheimnis inmitten der einsamen, bewaldeten Majestät eines Nationalparks in den späten 1980er Jahren untersucht. Sein Entwickler Campo Santo wurde 2018 von Valve aufgekauft und man hat seitdem kaum mehr etwas von ihnen gehört. Gris (zu unserem Testbericht) stößt am 5. September hinzu und ist ein stilvoller, melancholischer Plattformer, der erstmals 2018 veröffentlicht wurde. Entspannt, wunderschön und subtil berührend, ist es einen erneuten Besuch (oder einen ersten Versuch) wert.

Texas Chain Saw Massacre, das am 18. August auf Game Pass debütiert, ist der Versuch von Gun Interactive, den Erfolg von Friday the 13th: The Game zu wiederholen. Das Game ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, das einen Bösewicht gegen Überlebende antreten lässt, basierend auf der klassischen Horrorfilmlizenz. Sea of Stars ist ein vielversprechendes, rundenbasiertes Retro-Rollenspiel, das von den Klassikern der Super Nintendo-Ära inspiriert ist. Es wird ab 29. August verfügbar sein. Wie immer müssen ein paar Spiele den Service verlassen, um Platz für diese neuen Leckereien zu schaffen. Verabschieden wir uns also am 31. August von Black Desert, Commandos 3, Immortality, Nuclear Throne, Surgeon Simulator 2 und Tinykin.