Neue KI-Funktionen: Google Android-Updates auf der Galaxy Unpacked vorgestellt

Google hat im Rahmen des Samsung Galaxy Unpacked-Events in San Jose neue KI-Funktionen vorgestellt. Was kommt demnächst?

Agent Gemini übernimmt

Ab sofort kann Gemini mehrere Aufgaben basierend auf nur einem Prompt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Apps parallel bearbeiten. Wollen Nutzer*innen beispielsweise ein Restaurant in der Nähe mit Außenbereich mithilfe von Google Maps finden und diese Info direkt mit Freund:innen teilen, sucht Gemini auf Wunsch Optionen heraus und verfasst direkt eine Nachricht in Google Messages (verfügbar für alle im Web, auf Android und iOS).

Gemini Live erhält zusätzliche multimodale Fähigkeiten und kann nun auch Bilder, Dateien und YouTube-Videos in die Konversation einbeziehen (Rollout ab sofort auf Pixel 9- und Samsung S25-Geräten). Darüber hinaus werden in den kommenden Monaten erstmals Funktionen von Project Astra, wie die Bildschirmfreigabe und das Live-Streaming von Videos, in der mobilen Gemini-App nutzbar sein (startet auf Pixel- und Samsung S25-Geräten).

Besseres Circle To Search

Circle to Search zeigt Nutzer*innen nun weiterführende Informationen zu eingekreisten Orten, Objekten, Bildern und mehr basierend auf Übersichten mit KI an (global auf Englisch für Android in Märkten mit Übersichten mit KI verfügbar). Außerdem erkennt Circle to Search ab sofort Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie URLs und schlägt Anrufe, E-Mails oder das Aufrufen von Websites mit nur einem Fingertipp vor. Generell ist 2025 wohl das Jahr, in dem die KI stärkere Fortschritte verzeichnen wird als die einzelnen Hardware-Teile in den neuen Smartphones.

Der Launch der Galaxy S25-Serie (wir berichteten) ist da ein Vorzeichen dessen, was uns dieses Jahr erwarten wird. Vergleiche zum direkten Vorgänger zeigen, dass nur wenige tatsächliche Performance-Sprünge gemacht werden, der Fokus liegt auf KI und was sie alles ermöglichen kann. Ich persönlich bin schon ungemein gespannt, ob wir demnächst einen tatsächlichen persönlichen Assistenten am Smartphone haben werden. Mit ihm natürlich sprechen können, ihm Aufgaben übertragen können – das fände ich praktisch. Worauf freut ihr euch schon am meisten? Sagt es uns in den Kommentaren!